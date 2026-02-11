林宅血案重回焦點！田秋堇還原現場慘況 賈永婕淚崩：悲憤又難過

（記者石耀宇／綜合報導）因電影《世紀血案》未取得 林義雄 及其家屬授權引爆爭議，讓這段塵封46年的重大懸案「林宅血案」再度進入公共議論。專題節目《我想問的是》10日播出對當年第一位進入現場的監察委員田秋堇的專訪，詳細還原當年慘案發生經過，節目播出後引發社會關注，連帶使台北101董事長賈永婕情緒激動並公開呼籲「了解真相」。

圖／賈永婕理解林宅血案後，憤怒又難過。（翻攝自臉書、YouTube）

節目中，田秋堇回憶1980年2月28日當天，她受林義雄妻子方素敏委託前往林家查看，而發現母親與三名女兒遭人刺殺的慘況。這起命案發生在林義雄因參與美麗島事件遭拘押期間，林妻和母親、三名女兒住處位於信義路的住家內出現血腥現場，林義雄的母親游阿妹及6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均遇害，9歲的長女林奐均則重傷倖存。案發至今仍未偵破，成為台灣最受注目的未解懸案之一。

廣告 廣告

這起案件不僅因其極端暴行震撼社會，也在當時民主運動中留下深刻烙印。早期調查未能找出兇手，且住家在案發期間據稱處於密集監控之下，讓外界對案件背後可能涉及的政治干預與調查疏失有諸多討論。歷史研究報告指出，不少當時的情報機構與調查單位被質疑干預調查與隱匿證據，促使後續多次重啟調查仍未取得具體突破。

專訪播出後，賈永婕在社群平台發文表示看完後感到「悲憤又難過」，坦言過去以為台灣社會法治安定，卻透過這段歷史重新理解民主與法治的脆弱與不易，她強調這段歷史值得社會持續理解與反思，而非輕易遺忘。

賈永婕並感謝田秋堇分享第一手記憶，她寫道：「直到這一刻，才真正了解發生在1980年的那一整段，真的令人動容。」她呼籲社會正視這段悲痛的歷史，認為這不僅是個別案件，而是整個時代對民主與人權的考驗。

同時，歷史研究機構與人權相關單位也提出，林宅血案不僅是暴力事件，還成為理解當時政治環境、司法調查與權力結構的重要線索，而政府與學界仍持續透過史料保存與研究，試圖理解這段歷史的全貌。

隨著事件重新被引起社會討論，《世紀血案》電影的製作與爭議也持續發酵，演員群與社會各界呼籲對歷史處理必須謹慎，在尊重歷史真相與受害者家屬意願的前提下，進行公開討論仍被視為重要議題。

更多引新聞報導

《世紀血案》爭議擴大！演員聯合提告 要求全面阻止上映

威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖

