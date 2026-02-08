林宅血案難解密？沈伯洋揭「國民黨大規模銷毀檔案」：怎能留證據給你查

政治中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋表示政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？（圖／記者楊士誼攝影）

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，相關內容引起極大爭議！外界質疑，為何民進黨政府不肯解密相關檔案？甚至民眾黨前主席柯文哲批評民進黨執政加起來十八年，「還跟大家講說沒有真相沒有什麼，我實在不想聽了」。對此，民進黨立委沈伯洋今（8）日表示，很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史。「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」

廣告 廣告

沈伯洋在臉書發文指出「歷史認知的空白，是台灣的普遍現象」，很多人對過去那段恐怖歷史完全不知道，這在台灣不意外。我自己以前唸的是婦聯會學校，當年的老師、同學，蠻多都是這樣子。

對於有質疑「為了選舉炒作？」沈伯洋說，討論歷史就是為了選舉？大家可能忘記，做轉型正義在台灣是掉票的。從年改、促轉到黨產，每一項都是在衝撞既得利益者。而且中間選民不太買單。但這是大是大非的事情。難道現在既得利益者要洗記憶，我們只能乖乖地說：「是，您說的都對」？

針對「檔案解密」沈伯洋指出，很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史。「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」現在大家能看到血案的輪廓，是因為我們透過修法，拿掉了「永久保密」，讓大部分檔案在 2020 年給了促轉會。「目前的最後一步，就是一部分上限 50 年的緊箍咒（1980-2030），雖然我對此資料有無用處抱持高度懷疑」。

沈伯洋最後直言「促轉會的難度，是黨產會的一百倍」，當年在黨產會，我們就已經要透過到處挖資料才能還原歷史；但促轉會遺失的資料更多。「我其實對促轉程序有許多不滿，但，篡改歷史的人絕對更為邪惡」。

更多三立新聞網報導

蕭美琴變裝偷逛書展！網質疑轟「隨扈在哪？」 她曝真相：我沒有落單過

《世紀血案》女星全出面扛責！寇世勳神隱遭政界齊轟「躲女人背後」

《世紀血案》翻拍炎上！李千娜稱「沒那麼嚴重、恐怖」 沈伯洋怒：我呸

22本戰貓「加碼」書單曝光！蕭美琴變裝驚險逛書展 卻被「他」秒抓包

