林宅血案電影惹議 郭國文籲抵制、謝龍介：交由市場反應

國民黨台南市長參選人謝龍介8日指出，林宅血案電影票房應交由市場決定。（擷自謝龍介臉書粉專／程炳璋台南傳真）

林宅血案電影殺青宣傳爆出爭議，網路討論狂燒，民進黨台南市立委郭國文8日發文痛斥這部電影挑戰社會道德底線，是部羞辱歷史的電影，「1天都不能上映」，國民黨台南市長參選人謝龍介回應「應交由市場反應」。

極具政治性話題的「林宅血案」電影一公開宣傳即飽受爭議，網路話題狂燒，最大討論在於電影以林義雄家族慘案歷史事件為內容，卻未徵得林家同意逕自翻拍，直到全片已殺青才公布，引來綠營支持者圍剿。綠軍在網路抨擊「竄改歷史洗白凶手」、「請戲院直接禁止上映」、「不尊重當事人」、「挑戰台灣人認知底線」。

郭國文8日以「社會道德終有底線」在臉書粉專發文，批評「林宅血案」電影汙辱台灣歷史與民主前輩林義雄與所有白色恐怖時期拿命換自由的民主鬥士。更稱這部電影「一日都不能上映」。

郭國文提出促進轉型正義委員會調查資料，認為林宅血案是連監察院都提出糾正案，痛斥當年警總隱匿證據、包庇自己人與清查黨外人士如今都變成國家公開資料，當年警總發言人後代如今卻自行拍攝電影詮釋這場慘案，意圖將凶手指向史明，是在挑戰大眾的道德底線。

郭國文表示，林家血案是台灣的慘痛事件，凸顯在當年的威權政府下，可以做出多麼的泯滅人性的事。呼籲如今已獲民主的台灣社會一同抵制這部羞辱歷史的電影。

謝龍介表示，促轉會與監察院針對林宅血案分別做過調查報告，監察院的結案報告除糾正行政院，更函請國安會督導國安局，並提出了5項應該持續追查的事項，希望調查早日公布，勿枉勿縱，還原真相。

他表示，近年來多部影劇作品翻案史實，改編史觀的不少，不知道創作者原意為何？人民自有公評，市場自會反應。

