林宅血案電影掀波！蘇巧慧哽咽憶蘇貞昌辯護往事：揭露歷史非揭露創傷

記者盧素梅／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（8）日回應林宅血案被翻拍成電影時表示，這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠的事件，我們要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道台灣的民主是多麼不容易爭取來的。（圖／資料照）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」引發爭議，行政院前院長蘇貞昌曾經做為前立委林義雄的辯護律師之一，對此，蘇貞昌女兒、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（8）日受訪時表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁。她強調，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白其實台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主。

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注，也讓這起發生在46年前的案件，再次受到討論。

蘇巧慧上午赴新店市場掃街前受訪時，媒體詢問，她的父親蘇貞昌當年也是林義雄的辯護律師之一，是不是對她有一些影響？蘇巧慧表示，蘇貞昌其實就是當年美麗島事件的辯護律師，那個場景、那個事件確實對很多人都留下了很深刻的影響。她記得蘇貞昌當年說，「當方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台下這樣丟。」她說到此處時語帶哽咽並強調，這代表的其實就是對台灣民主的支持，為受刑人的抱屈。

蘇巧慧並表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多的人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白其實台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主。

媒體追問，現在傳出說這個劇本相關的情節疑似影射台獨大老史明是兇手，另外電影的背後製作公司，好像疑似有中資介入，這樣會不會有影響到觀眾對史料看法？

蘇巧慧表示，目前看到的資訊都沒有，都只有演員所發的社群文而已，其他的資訊並不清楚。她強調，非常希望這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠的事件，受刑人、受刑人家屬、辯護律師、辯護律師的家屬，這些當事人都還在的現在，我們要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道台灣的民主是多麼不容易爭取來的。

