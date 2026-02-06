林宅血案電影被抵制！作家質疑：清洗歷史？
[NOWnews今日新聞] 國片近日捲入政治爭議。其中，由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代、導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意、田調訪談等程序即翻拍「林宅血案」的故事，已被廣大網友發起拒看。對此，作家楊索痛批，一部宣稱尋找血案真相的電影，卻輕忽真正在乎真相的遺族，消費其巨慟，這種輕率令人難以接受。
楊索3日發文表示，以林宅血案為題材，法律沒有禁令，那林宅血案應該是主體，我們卻看到飾演當年警備總司令汪敬煦的寇世勳大談「角色的人格高度」，並稱電影沒有意識形態。汪敬煦本身就是意識形態，他代表當時統治階級的利益，演員宣傳如此無知，這部電影到底要賣什麼？
楊索狠批，涉及歷史詮釋權的電影，什麼人說什麼話，而怎麼說？本該極其謙卑謹慎。林宅血案血跡斑斑，牽動台灣人民的心，因為真相如謎，國民集體傷口並未彌合，如今一個與中國關係甚深的出品人、一個當年警備總部發言人孫子的導演，要來展演這段歷史敘事，這莫非是一種挑釁？誰掌握了話語權，誰就能改寫歷史記憶？
楊索認為，林宅血案給林義雄先生及家屬，劃下的刀痕是不可逆的，凡認識林先生的人都能感受那種沉重性。我們曾渴求真相卻因正午的黑暗目盲；《世紀血案》中的記者要尋求真相，尋找之路也是建構之路，那是重建或清洗？盼望遺忘的人或許會安心，有一個「具有高度」的警總頭子，任內不只林宅血案、陳文成命案，而一切宛如日常，彷彿什麼也沒發生，這不正是戒嚴時期政府所希望的，而我們將退回過去嗎？
