林宅血案非「黨外內鬥」？監察院：當年情治單位操控輿論誤導偵辦

監察院於 2023 年公布林宅血案調查總結報告，明確指出案發後情治單位透過控制媒體，有系統地釋放假訊息，刻意將偵辦方向導向「黨外內鬥」，以排除情治人員涉案的可能性。報告揭露，當年由國安局、警總等單位組成的「三○七指導會報」，不僅影響辦案方向，更透過媒體操作形塑輿論，成功轉移社會對國家暴力的關注。

監察院指出，案發後情治單位即啟動輿論操作機制，透過媒體營造林義雄在獄中與當局「非常合作」的假象。《聯合報》社論曾暗示，林義雄在應訊時配合調查，導致所謂「陰謀分子」為了報復或警告其他異議人士而痛下殺手，藉此合理化「內部報復」的說法。然而監察院調查顯示，林義雄在偵訊期間不但未與當局合作，反而因不配合而遭受殘酷刑求，相關說法與事實完全不符。

報告指出，情治單位虛構上述敘事，目的在於將偵查主軸引導至「陰謀分子內部報復」，藉此掩蓋情治人員可能涉案的空間。此一操作，不僅誤導辦案，也為後續假訊息鋪陳基礎。

監察院進一步揭露，情治單位也刻意釋放「長女認識兇手」的虛構訊息。案發次日，《中國時報》等媒體報導，重傷的長女林奐均在送醫前曾指稱兇手是「以前常到家裡來的叔叔」。然而監察院根據刑事局戒護紀錄與警詢筆錄指出，林奐均明確表示「不認識」兇手，相關報導內容並非出自其陳述。

報告指出，該類假訊息的目的，在於影射兇手來自黨外人士，並暗示受害者家屬不配合偵查、刻意隱匿兇手身分，進一步合理化「黨外內鬥」的辦案敘事。

此外，監察院指出，情治單位也透過媒體影射特定黨外人士。當時由國民黨掌控的《中華日報》，在報導兇手特徵時，刻意描述其身高、體型及曾任林義雄競選幹部等背景，明顯指向黨外人士游錫堃，導致其遭調查局約談多達20餘次，直到證實具備充分不在場證明為止。

報告認為，該類報導並非單一媒體失誤，而是情治體系透過媒體釋放訊息、鎖定特定對象的系統性操作，其效果在於分散社會焦點，並對黨外人士造成實質政治壓力。

監察院同時指出，情治單位亦刻意將偵辦方向誤導至林義雄的美籍友人家博（Bruce Jacobs）。媒體大量報導鄰居目擊「大鬍子」外國人在案發時於林宅門口徘徊，暗示其涉案，營造「國際陰謀分子」策劃血案的輿論氛圍。

然而監察院調查顯示，情治單位早已透過「彩虹專案」全程監聽林宅，監聽紀錄證實家博於11時55分左右自國際學舍致電林宅，與雙胞胎通話，在時間上足以證明其不可能出現在案發現場。儘管握有關鍵證據，情治系統卻選擇隱匿，任由媒體持續渲染其涉案可能。

監察院最後指出，情治單位要求媒體「導正輿論」，刻意營造「叛亂分子人人得而誅之」的社會氛圍。田秋堇女士回憶，連負責辦案的警察都曾冷諷受害者家屬「為什麼有人要殺你們，你們自己要反省」，顯示情治假訊息與媒體操作，已深度影響社會對案件本質的理解。

監察院強調，林宅血案不僅是一起重大刑案，更是威權體制下，情治系統透過假訊息與媒體操控，干預司法與輿論的具體案例，其影響延續至今，仍有持續被檢視與釐清的必要。

