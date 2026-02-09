林宅血案高懸46年！ 2通關鍵神祕電話「記錄消失」

台北市 / 綜合報導

林宅血案高懸46年，真相至今未明，其中案發當天，曾有兩通電話從林宅撥出，被視為追凶關鍵！第一通打往查號台，問了金琴西餐廳的電話，第二通打到餐廳說要找王姓男子，外界揣測此舉，就是殺手要向幕後藏鏡人，回報做案進度，但這至關重要的證據，國安局後來卻簽報，監聽錄音檔已經被沖掉。專案小組退而求其次，要比對餐廳當天單據指紋，卻也被銷毀。

厚厚一本美麗島事件紀錄，存放在國史館內，裡頭關於林宅血案，仍是46年來未解之謎，其中案發當天，從林宅撥出的電話，被視為追凶關鍵，這通神祕電話被監控林義雄的情治單位監聽到了，但事後線索卻像斷了線的風箏，當時凶嫌從林宅打電話。

第一通先撥到查號台，問了金琴西餐廳電話，第二通隨即撥到餐廳，根據監聽文字記錄，對方說要找王春風或王春發，因為口音關係聽不清楚，服務人員喊話找人，大約10秒對方就掛斷，國安局事後卻簽報，錄音帶已經被沖掉。

國史館長陳儀深說：「不應該銷毀那是很重要的證據，西餐廳查號台，很有可能是要報備已經完成任務。」就連專案小組，後來想調取餐廳簽單，比對指紋追查，但單據全被銷毀，線索一條條斷，也讓外界質疑幕後有黑手。

鑑識專家謝松善說：「凶嫌刀刀命中要害，造成林家祖孫3死1重傷，還在死者身旁留下腳尾錢，種種行徑顯示，應由專業殺手所為。」國史館長陳儀深說：「習俗上放腳尾錢。」

當年林宅事發現場，警方及情治人員來來往往，許多重要證據被破壞，採集的指紋幾乎無效，辦案線索全遇到瓶頸，林宅血案高懸近半世紀仍沒有答案。

