林宅血案鮮為人知的秘辛 王瑞德提有人放話不利「警組護屍大隊日換冰櫃」

資深媒體人王瑞德提到林宅血案曾發生的細節，批評《世紀血案》演員無法理解當事人的痛。翻攝自王瑞德FB、YT



電影《世紀血案》因演員寇世勳、李千娜輕率發言，以及傳出未取得當事人林義雄同意就改編故事，引起社會撻伐聲浪。對此，資深媒體人王瑞德7日更揭露事件背後鮮為人知的嚴峻情況，當時有人放話要毀壞屍體，警方曾組成「護屍大隊」，24小時輪班守住林家祖孫3人的遺體冰櫃，以防有心人士趁虛而入。

《世紀血案》背景取自1980年的林宅血案，因當時是白色恐怖時期，事件涉及政治相當敏感，至今仍未破案，而電影日前卻傳出演員李千娜、寇世勳發言不當，且拍攝未取得當事人林義雄同意，引發爭議。

王瑞德透露，林家祖孫3人慘死後，有人放話要侮辱、攻擊遺體，事態嚴峻，為此，警方組成「護屍大隊」，在台北市殯儀館冰櫃區輪班看守，不僅如此，為了安全起見，祖孫三人冰櫃需每天更換位置，「而且只有冰櫃區員工和當班和交接班的警察知道。」

此外，為了避免看守的基層警員因害怕或摸魚出狀況，中階警官還得不定期突襲查哨，「其中我認識的一位組長，還曾經在半夜到殯儀館查哨時，被突然一閃一閃的電燈泡給嚇了一大跳！」

談及《世紀血案》相關爭議，王瑞德強調這是殺母之仇、弒子之恨，是林義雄心中永遠的痛，嚴厲批評：「豈是你們這些演員所能想像！」

