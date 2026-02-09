林宅血案「她嘴裡含糖」！唯一記者還原現場

▲電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因未取得當事人林義雄授權，引發輿論強烈抵制。（圖／翻攝自慈林教育基金會臉書）

[NOWnews今日新聞] 國片《世紀血案》未經授權翻拍「林宅血案」，不僅引發當事人林義雄是否被尊重的討論，也再度掀起社會對這起重大政治案的集體記憶。台灣觀光協會會長、資深媒體人簡余晏，以及唯一親赴案發現場的資深媒體人吳國棟，紛紛發聲重提這一段不堪回憶的往事，吳國棟更是痛批：「雙胞胎小小的身軀讓我眼眶泛淚！居然有人說不嚴重、不恐怖，真喪盡天良！」

「嘴裡糖果都還來不及融化」 簡余晏憶義光教會地下室

簡余晏日前在臉書發文回憶，多年前曾在「義光教會」參加禮拜，也就是林宅血案事發地，結束後走進地下室，一名長輩向她述說，當年雙胞胎小妹妹，就是在地下室樓梯口流血致死，嘴巴裡含著的糖果甚至還來不及融化。

簡余晏寫道，至今仍清楚記得那個周日，在樓梯下，久久難以忘記的地下室光影。她也反問，如果真的有心拍攝林宅血案，去調查過相關資料，至少應該去過義光教會，參與過一次禮拜吧？

唯一進入現場記者 吳國棟還原血案細節

簡余晏的貼文下方，引來資深媒體人吳國棟留言補充，並還原他當年親自進入林宅血案現場的經歷。吳國棟指出，案發當時，現場只有他與刑警大隊長王鑽兩人，而他是唯一進入現場的記者。

吳國棟表示，雙胞胎並非死在同一位置，是一人倒臥在地下室，另一人倒在通往逃生梯的階梯上，兩人皆是在背後脊髓處中刀；而阿嬤則是陳屍於大廳通往地下室的樓梯轉角，頸部遭割一刀，身上還有十多處刀刺傷。

阿嬤護孫遭追殺 兇手「職業手法」一刀致命

吳國棟指出，因為雙胞胎各中一刀，他當時便判斷這是「職業手法」，刑警大隊長王鑽也在現場認同這項推論。他並推測，阿嬤可能是為了阻擋兇手追殺雙胞胎，才遭到如此殘酷的毒手。

而為了避免影響偵辦，事後專案小組甚至要求吳國棟留下他的指紋，以免混淆現場跡證，他形容，那是一段不堪回憶的往事：「雙胞胎小小的身軀讓我眼眶泛淚！居然有人說不嚴重、不恐怖，真喪盡天良！」

吳國棟也提到，自己在報社退休後，曾撰寫多起滅門血案的書籍，但唯獨林宅血案始終無法動筆，「不忍心寫」；現在看到徐梅鄰後代、《世紀血案》導演徐琨華，拿這起案子來拍戲，他直言感到「殘酷冷血」，更痛批年輕演員竟輕描淡寫稱「不嚴重、不恐怖」，讓他不禁直呼：「台灣轉型正義真是失敗啊！」

