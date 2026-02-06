「林宅血案」改編電影遭炎上！導演背景曝光爭議加劇

政治中心／曾詠晞報導

台灣重大歷史悲劇「林宅血案」至今真相未明，近日一部以此事件為題材的電影《世紀血案》在幾乎沒有任何前期消息的情況下，突然宣布拍攝完成並舉辦殺青記者會，立刻引發各界猜測並在社群平台上熱烈討論。更令外界震驚的是，據演員寇世勳表示，導演徐琨華的祖父徐梅鄰，正是當年警備總部的發言人，這種「加害者後代詮釋受害者故事」的配置，隨即在社群平台上點燃怒火。





林宅血案改編電影無預警殺青！警總後代執導引爆「洗白」嫌疑全網掀拒看潮

臺灣政治人物、前民進黨主席林義雄先生。近期因「林宅血案」被翻拍成電影，而引起網路熱烈討論。（資料照／民視新聞）

廣告 廣告





林宅血案改編電影無預警殺青！警總後代執導引爆「洗白」嫌疑全網掀拒看潮

林宅現今改建為義光基督長老教會。（圖／翻攝自Google Maps）

劇組遭控未徵得家屬同意！演員發言與態度引爆負面爭議

2月2日在《世紀血案》電影記者會上，飾演警總總司令汪敬煦的資深演員寇世勳表示，劇本本身並沒有過於強烈的「意識形態」，並強調是受到汪的人格高度所吸引。然而，飾演核心受難者林義雄的演員夏騰宏卻透露，準備期間只能透過照片想像神韻，顯示劇組在拍攝過程中，完全沒有與仍在世的林義雄本人或其家屬進行溝通或取得同意。根據《鏡新聞》報導，林義雄秘書田秋堇受訪時表示「沒有跟當事人聯繫」，這種在未獲得受害者授權下逕自拍攝的做法，被影評人無影無蹤質疑是「對受難家屬的二度傷害」，且演員在記者會上談笑風生的態度，也與該事件沉重的歷史背景形成強烈對比。

林宅血案改編電影無預警殺青！警總後代執導引爆「洗白」嫌疑全網掀拒看潮

台灣政治人物、前民進黨主席林義雄先生（圖中間）。（圖／民視新聞）

導演缺席記者會 社群平台掀起集體拒看抵制潮

隨著爭議擴大，外界發現導演徐琨華並未出席殺青記者會，導致現場媒體無法針對田野調查或家屬溝通等關鍵問題進行詢問。臉書粉專「無影無蹤」發文指出，導演與監製在引發軒然大波後始終保持沉默，讓參與演出的演員如李千娜、楊小黎等人獨自承受網友的批評與抵制聲浪。評論指出，林宅血案不應被當作娛樂化的素材來消費，若創作者對他人的苦難缺乏基本的敬畏與嚴肅態度，恐怕會演變成一場替過去政治壓迫進行洗白的文化爭奪戰。

而目前Threads上也掀起一波「拒看世紀血案」熱潮，不少網友挖掘電影製作的相關資訊並嚴厲撻伐：「拒看世紀血案，死的不是你家人，人血饅頭很好吃齁」、「我真的無法接受李千娜這麼說欸…什麼叫做可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖，今天是全家都被殺害欸，妳講這種話之前有沒有摸著良心講…」、「蛤？家屬沒有同意到底是在拍什麼？」、「從他們拍全體公開照每個都笑那麼開心就覺得超不舒服，這是別人的悲劇欸！果然馬上露出馬腳，超級噁心」。

林宅血案改編電影無預警殺青！警總後代執導引爆「洗白」嫌疑全網掀拒看潮

2025年林宅血案45週年，義光教會舉辦追思禮拜紀念逝者。（圖／民視新聞）

「林宅血案」實情 台灣歷史、政治懸案

1980年2月28日的「林宅血案」，是台灣人歷史上的重大刑事與政治事件。當時正值美麗島事件審理期間，被告林義雄位於台北市的住家遭到不明人士闖入，其母親游阿妹與7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均皆不幸遇害身亡，9歲長女林奐均則在身受重傷後經搶救保住性命。此案因發生在受到高度監控的戒嚴時期，且至今仍未緝獲真兇，成為台灣社會長期關注的歷史懸案。

原文出處：《世紀血案》翻拍「林宅血案」遭炎上！導演徐琨華是昔警總發言人後代

更多民視新聞報導

李貞秀「註銷國籍」中國拒了！柯文哲「狂幫腔」律師開轟

討厭柯文哲1個性！館長抖出阿北私下面貌：他X的不是人

柯文哲爆做1手術大噴血！陳佩琪驚喊：心跳剩30多

