林宅血案 李文忠：相信蔣經國事前知道批准

前民進黨主席林義雄 資料照片：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 電影「世紀血案」殺青，背後拍攝動機引發質疑。前退輔會副主委李文忠今日表示，對兩蔣的態度是批判罪過，肯定功勞。「我傾向相信林宅血案他事前知道批淮，江南案他事前不知情，但他都要概括負責」。

李文忠說，「林宅血案」因為「世紀血案」拍片，喚起國人的記憶及注意，那是威權時代最血腥、不堪的時刻，目的在恐嚇當時的黨外人士，造成寒蟬效應。但歴史很吊詭，多少人因為這種反人性屠殺而憤怒、奮起，他就是其中一位年輕人。

李文忠說，那是不是原來的情治頭子當時的當權者蔣經國下令？如同陳文成案、江南案，不知道。他傾向相信林宅血案蔣事前知道批淮，江南案蔣事前不知情，但蔣都要概括負責。

李文忠說，至於民進黨已三次執政，為什麼真相未明？因為資料、証據都被湮滅了，這是轉型正義面對的困難之一。因為轉型正義碰到困難，部份威權遺孽就不藏了，跳出來大聲重述祖輩的謊言。歴史一樣吊詭地是，反而讓知道的人喚回記憶，不知道的人注意歷史。

李文忠說，他要補充二件事：

第一、威權權貴的後代不是遺孽，這是民主時代、文明社會、現代思維。

第二對兩蔣的態度是批判罪過，肯定功勞。我們這一代的使命是抗中保台，台灣最迫切的工程是和解團結，如果同意這樣的想法，必須從理解、尊重、接納對方的記憶、感情、價值開始。

