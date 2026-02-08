林宅血案「當權者」指誰？賈永婕說了！為不知陳文成案汗顏

記者李鴻典／台北報導

電影《世紀血案》近日殺青，電影以林家血案為主軸改編，卻傳出劇組未在拍攝前取得受害當事人林義雄授權，引起軒然大波，演員們陸續發出聲明道歉。101董事長賈永婕直言自己直到近期才知道案件細節，沉痛喊「我想知道真相！」她也說，當權者應該給大眾一個交代，引發討論，賈永婕今（8）天一早表示，她指的當權者「其實就是當權者」。

賈永婕一早再度發文說明，「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕昨在臉書發文，直言出生在1974年的她，近期才知道事件發生在與她同齡的年代，「原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、殘酷的歷史。」憤怒發聲，不敢相信為何可以如此隻手遮天、無法無天，一切都太粗暴、太殘忍、太可怕，她直言她想知道真相、當權者應該給大眾一個交代。

賈永婕發文後，她文中所指「當權者」引發討論，她今天一早再度發文說明，「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」

賈永婕也轉發前立委劉進興貼文直言，昨天她是真的看到這一篇文，看到所有的細節；「我真的很震驚不敢相信這一切是發生在1980年。老實說我真的一直以為林宅案是當年228白色恐怖時期。大家覺得不可思議我怎麼可能現在才知道林宅案，不是現在才知道，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會」。

此外，賈永婕也在科技專家許美華發文下方回文，坦承自己「真的不知道陳文成博士的案子汗顏！」

根據維基百科，陳文成是臺灣統計學家，新北市中和區人，生於林口區，密西根大學博士，曾任美國卡內基梅隆大學統計系助理教授，長期關心臺灣民主運動。陳於1979年自美國打越洋電話給施明德表示捐助《美麗島雜誌》一事被警備總部所監聽。1981年返臺，被警備總部約談，次日即被發現陳屍於臺灣大學研究生圖書館旁，被稱為陳文成命案或陳文成事件。

