「林宅血案」翻拍電影演員開心合照 王義川：殘忍噁心不要臉就是你們

楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書日前在《世紀血案》殺青記者會微笑合照。（費思兔文化提供）

國片《世紀血案》改編自台灣真實事件「林宅血案」，疑似未經受害者家屬授權，導演徐琨華又被挖出祖父當年擔任警總發言人，可能涉入此案，被網友砲轟無視事件主角林義雄的感受，掀起抵制聲浪。民進黨立委王義川怒批此片以加害者角度詮釋歷史慘案：「殘忍、噁心、不要臉！我就是說你們幾個，你們拍血案可以一直笑，在囂張什麼！」

林宅血案發生在1980年2月28日，林義雄因涉及美麗島事件遭到關押，家中遭歹徒闖入，7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及60歲母親游阿妹遇刺身亡，9歲的大女兒林奐均重傷，經過急救倖存；弔詭的是，林義雄家中長期遭國民政府監聽，卻遲遲找不到真凶，至今仍是未解懸案。

廣告 廣告

《世紀血案》改編自「林宅血案」，參與的演員似乎都沒有認知到這是台灣歷史傷痕，李千娜在受訪過程表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」無關痛癢的評論引爆更多罵聲。

王義川今晚在Threads發文，認為要製作、演出歷史劇，基本的人物訪談、歷史考據是最基本的，很多歷史不是上網搜尋就可以揣測或定義，怒批導演、演員現在一副當年不是那麼嚴重的態度：「我就等著看你們拍出來的戲，如何以加害者的角度詮釋歷史的慘案！我都可以想像你們的影片上映時，你們將會被社會如何評價？等你！」

王義川還貼出演員在殺青記者會開心合影的畫面，撂狠話表示：「這群人的笑容，讓我想起當年蔣介石這個殺人魔怎麼殺害台灣人，而受難者在臨死前是不是也看到這樣的笑容，殘忍、噁心、不要臉！我就是說你們幾個，你們拍血案可以一直笑，在囂張什麼！」





更多《鏡新聞》報導

國片翻拍改編「林宅血案」疑未獲授權 林義雄時任秘書：沒人聯繫

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

舊愛正宮法庭混戰！蕭大陸爆料「小王」拿刀恐嚇 侯怡君喊交往沒重疊