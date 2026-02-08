「林宅血案」被列國家機密 詹江村：民進黨為何不敢公布真相

翻拍林宅滅門血案的國片《世紀血案》近日爭議不斷，也令這起46年前的懸案再度被關注。國安局將「林宅血案」列為機密檔案，必須到2030年才能公開。國民黨桃園市議員詹江村表示，林宅滅門血案真相被列國家機密，民進黨為什麼不敢公布真相。

詹江村今(8日)在臉書貼文質疑表示，林宅滅門血案真相被列為國家機密，民進黨不敢公布真相，到底是為什麼？這不免讓人有遐想空間，民進黨在掩蓋什麼？歷經陳水扁、蔡英文、賴清德，百姓有知道的權益，不要什麼都要封存30年。

網友留言表示，「沒啥遐想空間，直接說唄」、「是怕所有人民知道內情嗎？」、「才能炒作賺選舉紅利啊，不然會動搖國本，台灣國國本」、「2028政黨輪替，『雙標黨』所有封存30年，全部公開給全國人民『知的權利』」、「應該要去總統府抗議，自家人為何不趕緊處理」、「跟蔡英文論文一樣屬於高度機密？ 」、「藍白應該修法，把機密定義弄得更精確，才不會連學歷這種事情都可以當機密」、「蔡英文在位時曾說要公布，結果也沒有啊！每年都拿出來吵，想騙的就是年輕人」、「這套劇本會被操作到2028」。

