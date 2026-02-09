「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼

▲電影《世紀血案》翻拍林宅血案，因未取得故事原型林義雄（右2）授權同意，引發軒然大波。（圖／翻攝自陳麗貴臉書）

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數日後，終於發表6點聲明，並宣布即刻暫停參與後製工作。對此，國民黨桃園市議員詹江村質疑，民進黨不敢公布「林宅血案」的真相，到底在掩蓋什麼？

詹江村昨（8日）晚在臉書發文指出，林宅滅門血案真相，被列為國家機密，民進黨不敢公布真相，到底是為什麼？這不免讓人有遐想空間，民進黨在掩蓋什麼？歷經數任總統包括陳水扁、蔡英文、賴清德，百姓有知道的權益，不要什麼都要封存30年。

網友也紛紛留言表示「好想知道真相！！！」、「翻拍一部電影，結果當局的大家長緊張成這樣…到底誰的問題應該很明顯吧！」、「公佈了，就沒有血饅頭可以吃了」、「怕揪出自己人」、「莫非自導自演，自己黨搞自己人」、「為了選舉又在帶風向，當權者現在是誰？為何不公布」、「林老先生應該要去總統府抗議，自家人為何不趕緊處理，明明就有鬼」。

