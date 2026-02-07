「林宅血案」遭砍6刀！林奐均奪金曲獎「陶晶瑩哽咽」片段曝

娛樂中心／周希雯報導

翻拍林宅滅門血案的國片《世紀血案》近日爭議不斷，也令這起46年前的懸案再度被關注。其中林義雄當時9歲的長女林奐均，是本案唯一倖存者，她曾因身中多刀與死神搏鬥，也痛失了阿嬤和雙胞胎妹，爸爸林義雄還被當成政治犯關在看守所，她只好與媽媽相依為命赴美生活。不過長大後，林奐均透過宗教信仰得到了救贖，不僅結識了未來另一半，還憑藉宗教音樂奪下金曲獎，當時她上台發表的感人演講，及主持人陶晶瑩哽咽的介紹片段，近日再被挖出引發討論。

赴美生活！林奐均受洗基督徒

簡單回顧整起事件，1980年2月，林義雄因美麗島事件被關押於看守所期間，住家遭不明人士闖入，並殘忍殺害60歲母親及7歲雙胞胎女兒，當時9歲的林奐均身中6刀重傷，一度被發病危通知，經搶救奇蹟般倖存下來。事後，林奐均被母親方素敏送往美國，專注於鋼琴演奏的她多次獲獎，1988年受洗成為基督徒後愛上聖詩創作，也邂逅父親為宣教士的美國基督徒印主烈（Joel Linton），2人婚後開始錄製基督教音樂專輯。

林奐均重傷後經搶救奇蹟般倖存下來。（圖／民視新聞資料照）

宗教歌曲奪金曲獎！林奐均感性發言：謝謝爸媽

後來在2002年9月，林奐均全家返回台灣宣教，從事基督教音樂創作。其中2003年發行的專輯《你是我最愛》，入圍第15屆金曲獎最佳專輯、演唱、作詞人，最終拿下「最佳宗教音樂專輯獎」。當時林奐均上台發表得獎感言時，臉帶淡淡笑容表示，「謝謝大家，我是林奐均，我想要感謝主耶穌讓我有快樂唱歌的希望，我想要感謝我先生，謝謝你，You make me beautiful and strong」，在離開前她特別補充，「我要謝謝爸爸媽媽，謝謝你們從小就很有耐心地在家裡聽我唱」。





陶晶瑩哽咽介紹林奐均：她是那位倖存的小女孩

雖然林奐均完全未提及當年滅門慘案，不過主持人陶晶瑩後來上台時，語帶哽咽介紹，「前一位得獎者林奐均小姐的故事，在1980年不知道大家還有沒有印象？林義雄的滅門血案，她，是那一位歹徒狠狠的幾刀砍下去、倖存的小女孩，當時她心中充滿恨，她不曉得生命為什麼要這樣對她。但是18歲時她接觸了宗教，我們剛看到是她甜甜的笑容，唱著《你是我最愛》，不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情、用音樂繼續的活下去」，一番話獲得全場熱烈掌聲。









