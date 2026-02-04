「林宅血案」遭翻拍電影引爭議！ 前綠委質疑：由涉案方後代詮釋適當嗎？

林宅血案被改編成電影，近日殺青新聞傳出，卻引發各界質疑。（翻攝自寇世勳臉書）

至今真相未解的「林宅血案」最近傳出已被翻拍成電影《世紀血案》，劇組日前舉辦殺青記者會，分享拍片過程的經歷。然而有影評人指出，該片的導演其實就是當年的警備總部的發言人後代，演員還說「劇本沒有意識形態」，引發議論。前民進黨立委劉進興表示，林宅血案已被證明是國家暴力，質疑如此政治性的血案，「由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」

據媒體報導，《世紀血案》由導演徐琨華執導，找來資深男星寇世勳演出警備司令部和國安局將軍，寇世勳說會接演的原因是劇本沒有強烈的意識形態，希望呈現該人物的高度與態度；飾演受害家屬林義雄的演員夏騰宏則說，在準備角色期間發現少有林的相關影片，還得透過照片想像神韻。

然而事實上，林義雄本人至今仍在世，且過往也有相當多訪談，影評人「無影無蹤」翁煌德在臉書發文表示，看了相關報導感到困惑，除了好奇該片會有什麼角度呈現這起懸案，也對寇世勳所謂的「沒有意識形態」感到納悶，「林宅血案的發生，本身就是因為意識形態衝突所造成的」。

「無影無蹤」一看導演徐琨華的背景更是大吃一驚，「他的祖父是徐梅鄰。徐梅鄰是誰？正是1980年代的警備總部的發言人」。他甚至懷疑劇組方可能根本沒有得到林家的同意，從夏騰宏的說法看起來，他從頭到尾也沒有見過林義雄本人，「這部《世紀血案》有沒有可能形成二度傷害？而且傷害的恐怕不只是林義雄而已。」此文引發熱烈討論，甚至有人推測，導演製作電影是為了搶奪詮釋此案的話語權。

林宅血案背景為何？ 凶手仍逍遙法外？

前綠委劉進興也發文表示，徐琨華祖父的身分和該片聲稱沒有意識形態，是這部片2點令人擔心的問題。他說明「林宅血案」的來龍去脈，林義雄在1979年因《美麗島雜誌》宣揚民主理念，被當時的政府以叛亂罪起訴；在審判期間，1980年2月28日，林義雄的家中突然被歹徒闖入，殺死林的母親和年僅6歲的雙胞胎女兒，9歲長女林奐均身受重傷倖存。由於當時林義雄是政治犯，住家24小時被監聽監視，除了特務殺手，沒有人進得去殺人。

為什麼至今抓不到凶手？根據2023年監委蔡崇義、范巽綠提出的研究報告，當年以警總為主的專案小組刻意誤導辦案方向，直接排除情治人員涉案、不肯公布林奐均描述的凶嫌圖像，還放出假消息說是熟人所為。儘管民進黨政府執政後成立促轉會要調查真相，但就連時任總統府祕書長陳菊出面協助，促轉會都要不到國安局的解密資料，理由是涉及敵後人員的安全或外交事務，要永久保密。

事隔40幾年，凶手是誰已無從得知，「但有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生。」劉進興表示，他相信陳菊有將此結論向總統賴清德報告，因此，賴總統在去年228當天首度代表國家向林家道歉。

劉進興質疑，如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋是否適當？當時的黨外運動就是要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，若這部電影避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？他強調，林宅血案是在國家注視下發生的，已被證明是國家暴力，「大家要記取教訓。任何人要拍電影，都不能背離這個事實。」

