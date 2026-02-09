「林宅血案」46年懸案未破 高檢署已分案續辦追1枚關鍵指紋





電影《世紀血案》因取材自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄的同意授權，引發社會各界憤怒。事實上，前監察院長陳菊曾在2023年透露，林宅血案將重啟調查，今（9日）有媒體報導，高檢署目前仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，希望其中一枚尚未比對出的關鍵指紋，能讓案情再露曙光。

林宅血案發生於1980年2月28日，當時正值美麗島事件首次公開審訊、及228事件敏感時機，歹徒闖入林宅，殺害時任台灣省議會議員林義雄的母親林游阿妹、與雙胞胎女兒林亮均與林亭均，3人被刺身亡，9歲的長女林奐均則受重傷，手段殘忍，迄今未破案。

據《自由時報》報導，當年案發後，現場共採得6枚可疑掌紋與12枚指紋，經比對後，6枚掌紋及其中10枚指紋均為死者及林家親友所有，有2枚指紋則未比對出，現場也未發現兇嫌遺留血點。

案發當時，警方花了2年多偵辦，但都沒找到兇手。之後林宅血案於1996年及1998年2度重啟調查，仍無進展。刑事局在2007年3月再度以最新的科技及鑑識技術重新鑑識本案相關跡證，將2枚指紋重新比對後，發現其中1枚與台北市警局刑警大隊鑑識同仁指紋相符，是當年在現場採證時不慎遺留，而關鍵的另1枚指紋仍未能比對出相符者。

林宅血案在2009年3月第4次重啟調查，但仍未能找出該枚指紋相符者。隨著鑑識科技不斷精進，前監察院長陳菊在2023年宣布再次提起調查，據了解，高檢署已召開過多次專案會議，重新檢視相關檔案及物證。（責任編輯：卓琦）

