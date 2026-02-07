林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

照片是林宅血案45週年，慈林基金會在林家墓園辦理追思，林義雄連2年缺席。資料照。翻攝陳金德臉書



電影《世紀血案》取材自46年前「林宅血案」，爆發未獲授權爭議，讓「林宅血案」再度被關注。當年，血案現場，林義雄的60多歲母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，因林義雄是政治犯被關，她與媽媽相依為命，長大後靠信仰重生，第15屆金曲獎，林奐均以《你是我的最愛》抱走「最佳宗教音樂專輯獎」。

照片是林奐均（右）拿到金曲獎。取自國家文化記憶庫

2004年5月8日，在台北市國父紀念館舉行第15屆金曲獎頒獎典禮，林奐均以《你是我的最愛》抱走「最佳宗教音樂專輯獎」，上台領獎時，並未提及自己的身分，以平靜笑容說：「謝謝大家，我是林奐均，我想要感謝主耶穌讓我有快樂唱歌的希望...」。

後來，主持人陶晶瑩上台後介紹林奐均，台下觀眾才知她就是林宅血案倖存者，陶晶瑩哽咽說：「在1980年林義雄的滅門血案，她是那一位歹徒狠砍幾刀，倖存的小女孩，當時她心中充滿恨，不曉得生命為什麼要這樣對她，18歲時她接觸了宗教，...不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情、用音樂繼續的活下去」，現場報以掌聲，致敬林奐均堅韌的生命。

身穿這件見證林宅血案 田秋堇「無法再穿的外套」

「無法再穿的外套，因為太痛...」林宅血案發生時，監委田秋堇是林義雄的祕書，她當時受林妻方素敏拜託趕抵林宅，映入眼簾的林家長女、9歲林奐均被刺傷趴在床上，接著，陸續在地下室找到林義雄的母親游阿妹，及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，3人皆遭刺殺身亡。

那天，田秋堇穿在身上進入林家的白棉襖外套，她保存44年，直到2024年3月14日，她在臉書貼文「44年前228，我進入林家、發現奐均，那天穿著的外套，我保存了44年，無法丟棄或轉送給別人，因為意義重大，但也無法再穿上，因為太痛…」。

監察委員田秋堇把林宅血案的外套贈送給國家人權博物館。資料照。取自田秋堇臉書

這麼多年來，白棉襖外套一直在田秋堇的衣櫃裡，偶爾看到它，田秋堇說，好像看到老朋友，感覺只有它知道我當時經歷的一切…。當天，田秋堇決定把它送給國家人權博物館。

林奐均當時身中6刀，因大量失血一度與死神搏鬥，連醫生也坦言救活的機率很低。田秋堇曾接受民視《台灣演義》專題報導採訪，想起林奐均奄奄一息的模樣，她哽咽表示，心裡不斷想「我願意用我的生命換你的生命，絕對不讓這個凶手得逞！」

田秋堇告訴《台灣演義》採訪小組，方素敏後來得知噩耗，打擊過大整個人昏迷，事後強撐身體、哭著對她說：「我沒把孩子照顧好，很對不起林義雄。」

林母游阿­妹被殺，身中14刀（前胸6刀、後背3刀、右手1刀、左手臂3刀、頸部1刀），倒斃於地下室樓梯旁；林義雄的雙胞胎幼女林亮均與林亭均各被­刺一刀由後背貫穿前胸喪命，而林奐均被刺6刀（前胸1刀深及肺部，後背5刀）重傷。此案至今仍未偵破，成為懸案。

