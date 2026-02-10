林宅血案2030年才能解密？作家引法條酸民進黨：沒有不能解只有不想解

​電影《世紀血案》以林宅血案為背景進行翻拍，但卻因未取得民進黨前主席林義雄及家屬的授權就開拍，引發高度爭議，更引起大眾對林宅血案真相的討論。綠委沈伯洋則透露，很多檔案遭銷毀，而部分資料要到2030年解密。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文指出，綠營執政已合計近20年，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。​



​​電影《世紀血案》，爭議風波持續延燒，台北101董事長賈永婕日前透過社群有感而發，坦言重新回顧這段歷史後深受震撼，並公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」。外界也對於林宅血案的真相愈發好奇。

對於各界呼喊要林宅血案真相，綠委沈伯洋透過臉書指出，很多人喊要解密，但可能不知道在前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」；現在能看到林宅血案輪廓，是因為透過修法拿掉「永久保密」，讓大部分檔案於2020年交給促轉會。還有一部分檔案解密上限50年（1980-2030）的緊箍咒。

​ 林宅血案得等到2030年才能解密？ 漂浪島嶼：綠營執政近20年 別再推諉 ​

對此，漂浪島嶼表示，林家血案、228事件，每每論及，總是歸咎到被核准封存的國家機密，變成無法了解真相的天障。但是已經二度政權輪替，過去威權統治的的國民黨，黨產都能清理乾淨，沒有甚麼骯髒秘密，還不能見光。

漂浪島嶼指出，特別是國家機密保護法28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密。」翻成白話就是說，當初核定機密的機構，能夠核定解密，如果不照辦，總統可以解職換人，換到願意承擔解密的長官出現，或是總統府作為上級機關，直接核准解密。所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。

漂浪島嶼直言，國民黨的歷史之惡，成為過去選舉的極大動力，很多選民投票推翻國民黨，就是殷殷期盼輪替的民進黨，掀開黑暗的國家秘密，平反過去的不當冤屈，進行歷史的轉型正義。如果政黨二度輪替，執政合計近20年光陰，政府之內的公務部門，還存有超越總統權力的太上部門，至今還能幫助在野國民黨，保守黑暗的國家秘密，也真是跨世代的民主奇蹟，甚至反諷現任總統的跛腳權力。

漂浪島嶼強調，所以追查歷史懸案，可以指控機密證據已遭破壞，或是坦承時光久遠人們淡忘，但是別再推諉國家機密無法解密，因為轉型正義需要證據真相，民選總統無法下令解密，不是無心，就是無力。



