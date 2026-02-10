林宅血案2030才能解密？ 作家引法條酸：沒有不能解 只有不想解

電影《世紀血案》以林宅血案為主軸，因未取得民進黨前主席林義雄及家屬授權即開拍，引發社會高度爭議，更引起外界對林宅血案真相的討論。綠委沈伯洋則透露，很多檔案遭銷毀，而部分資料要到2030年解密。對此，作家漂浪島嶼指出，綠營執政已合計近20年，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。

「總統眼底沒有秘密，哪來無限保密的太上機關。」漂浪島嶼9日在臉書表示，林家血案、228事件，每每論及，總是歸咎到被核准封存的國家機密，變成無法了解真相的天障。但是已經二度政權輪替，過去威權統治的國民黨，黨產都能清理乾淨，沒有什麼骯髒秘密，還不能見光。

漂浪島嶼指出，特別是《國家機密保護法》第28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密。」翻成白話就是說，當初核定機密的機構，能夠核定解密，如果不照辦，總統可以解職換人，換到願意承擔解密的長官出現，或是總統府作為上級機關，直接核准解密。「所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。」

漂浪島嶼續指，國民黨的歷史之惡，成為過去選舉的極大動力，很多選民投票推翻國民黨，就是殷殷期盼輪替的民進黨，掀開黑暗的國家秘密，平反過去的不當冤屈，進行歷史的轉型正義。如果政黨二度輪替，執政合計近20年光陰，政府之內的公務部門，還存有超越總統權力的太上部門，至今還能幫助在野國民黨，保守黑暗的國家秘密，也真是跨世代的民主奇蹟，甚至反諷現任總統的跛腳權力。

漂浪島嶼續強調，追查歷史懸案，可以指控機密證據已遭破壞，或是坦承時光久遠人們淡忘，但是別再推諉國家機密無法解密，因為轉型正義需要證據真相，「民選總統無法下令解密，不是無心，就是無力。」

