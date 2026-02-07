林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成
即時中心／林韋慈報導
1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
嶄露頭角
林義雄出身宜蘭普通家庭，自幼喪父，由未受教育的母親投靠親戚，拉拔他與妹妺們長大。母親對於成績要求嚴格，他順利考取台灣大學法律系並取得律師資格，後來在宜蘭執業，並在台北為弱勢族群提供法律協助，也因此逐步接觸黨外運動。
1960年代，他成為與雷震組成反對黨「中國民主黨」的郭雨新的競選法律顧問。1970年，郭雨新對政局不滿赴美後，林義雄接下其在宜蘭的政治基礎，參選台灣省議員，並以7萬3千多票當選，創下當時黨外運動在宜蘭的最高票紀錄。
1977年上任後，他全心投入政治，要求政府以「把人民當主人」的態度施政，並主張公部門應平等對待母語，迅速成為政壇矚目新星。
林義雄一家。（圖／民視新聞資料照）
美麗島事件與審判
1979年，美麗島雜誌社成為黨外運動核心，其出版反對政府的《美麗島雜誌》獲得廣泛歡迎。同年12月10日於高雄舉辦人權活動，引發「美麗島事件」。12月13日清晨，林義雄與黃信介、施明德、張俊宏、姚嘉文、陳菊、呂秀蓮等人遭逮捕，其後被指控涉嫌叛亂，並以叛亂罪起訴，最高可判死刑。而林義雄在羈押期間更傳出遭警方暴力對待。
隔年1980年2月20日，臺灣警備總司令部軍法處依照叛亂罪向林義雄、黃信介、施明德、張俊宏、姚嘉文、陳菊、呂秀蓮、林弘宣等8位黨外運動人士提出公訴，其他30多人則在一般法庭上遭到起訴。此時遭到逮捕的林義雄等人因為涉嫌參與叛亂，因此依照《臺灣省戒嚴令》最高可以判處死刑。
林義雄與太太方素敏。（圖／民視新聞資料照）
林宅血案發生
1980年2月28日，軍事法庭召開首次調查庭，林義雄太太方素敏前往旁聽，留三名孩童與林游阿妹在家。擔任林義雄議員秘書的田秋堇因方素敏不放心，前往林義雄住處查看，發現其長女林奐均倒臥血泊，趕緊求救，之後更發現林游阿妹與7歲雙胞胎陳屍地下室。兇手在屋內停留逾80分鐘，行兇手段極其殘忍。
據當時替林義雄擔任辯護律師的蘇貞昌女兒蘇巧慧回憶，當時蘇貞昌在律師休息室，聽到外面一陣的吆喝聲，喊著「義雄老母被人殺死了」，接著就聽到，連其他家人也都遇害了，在這樣的狀況下，蘇貞昌拿著銅板去打電話給太太，告訴她照顧好孩子、照顧好家裡，太太則回「還是得出門買菜。」
這次謀殺事件引起臺灣社會以及國際人士的譁然，並且因為日期敏感，遭認為是中國國民黨警告黨外運動所為。當時政府雖組專案小組，然因辦案方向受誤導，且不敢偵辦情治單位是否涉入，徒然耗費大量人力物力而無功，其後雖經刑事局及高檢署4度重啟偵查，但案情始終陷於膠著，迄今尚未破案。
林宅血案發生。（圖／民視新聞資料照）
軍事審判繼續
其中時任中華民國總統的蔣經國考慮到國際觀感等問題，在當天便同意讓林義雄交保出獄處理喪事。一直到第二天其他人才敢把2個女兒也遇害的消息告訴林義雄。但是在監視人員阻撓下始終無法尋找理想的墓地。5月1日警方再度拘捕林義雄，隨後臺灣警備總司令部軍事法庭以其違反『限制住居規定』為由，再度裁定羈押。之後林義雄與其他7名遭到逮捕的黨外運動人士繼續接受軍事審判，最終在同年4月被判處12年有期徒刑。林義雄服刑期間，其母親與女兒的遺體一直擺在臺北市立殯儀館而無法安葬。
林義雄於1980年被軍法判處無期徒刑，1984年特赦改判20年，並於1987年7月15日在解嚴前夕獲釋，實際服刑7年7個月。
林義雄過去出席轉型正義活動。（圖／民視新聞資料照）
真相仍被封存
多年來，政府推動轉型正義，但似乎還是無法突破舊體制建立的權威，民間團體不斷呼籲政府解密檔案，讓歷史真相大白。國安相關單位則以『可能危及國家安全』為由，依《政治檔案條例》個案延長部分文件的公開期限，部分檔案最晚須待約50年後始得開放。46年過去了，真相仍被塵封，有一部名為「世紀血案」的電影殺青，改編自林宅血案，引起軒然大波，而真正的凶手竟仍未被找出。當時林義雄住處已在情治單位監控與監聽之下；部分學者與家屬質疑，與林義雄交好的澳洲學者家博（George Jacobs）案發前曾與林家聯繫，但相關通聯紀錄在當年偵辦過程中並未充分公開。
許多學者表示，此案並非破不了案，而是不能破案。林宅血案，不只是滅門慘案，更是台灣轉型正義尚未完成的傷口。
澳洲學者家博直至1992年才從黑名單解禁，他近年參加活動與田秋堇合影。（圖／民視新聞資料照）
原文出處：歷史觀測站／林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成
更多民視新聞報導
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
陳水扁在賴清德任內「有機會被特赦」？本人突喊「拍謝」回應曝光了
最新／基隆民宅突竄大量濃煙！消防局搶救中 相關單位嚴陣以待
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
WBC》「費仔」首度代表台灣參賽 球迷興奮留言：TEAM TAIWAN
3月世界棒球經典賽(WBC)，中華隊在昨天宣布30人正選名單，效力美職兩位野手、台灣球迷暱稱的「費仔」Stuart Fairchild、「龍仔」Jonathon Long確定入選，這是國家首
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉
退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇