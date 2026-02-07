林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成

即時中心／林韋慈報導

1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。

嶄露頭角

林義雄出身宜蘭普通家庭，自幼喪父，由未受教育的母親投靠親戚，拉拔他與妹妺們長大。母親對於成績要求嚴格，他順利考取台灣大學法律系並取得律師資格，後來在宜蘭執業，並在台北為弱勢族群提供法律協助，也因此逐步接觸黨外運動。

廣告 廣告

1960年代，他成為與雷震組成反對黨「中國民主黨」的郭雨新的競選法律顧問。1970年，郭雨新對政局不滿赴美後，林義雄接下其在宜蘭的政治基礎，參選台灣省議員，並以7萬3千多票當選，創下當時黨外運動在宜蘭的最高票紀錄。

1977年上任後，他全心投入政治，要求政府以「把人民當主人」的態度施政，並主張公部門應平等對待母語，迅速成為政壇矚目新星。

歷史觀測站／林宅血案何時破？戒嚴時期從律師到受害者 轉型正義待完成

林義雄一家。（圖／民視新聞資料照）

美麗島事件與審判

1979年，美麗島雜誌社成為黨外運動核心，其出版反對政府的《美麗島雜誌》獲得廣泛歡迎。同年12月10日於高雄舉辦人權活動，引發「美麗島事件」。12月13日清晨，林義雄與黃信介、施明德、張俊宏、姚嘉文、陳菊、呂秀蓮等人遭逮捕，其後被指控涉嫌叛亂，並以叛亂罪起訴，最高可判死刑。而林義雄在羈押期間更傳出遭警方暴力對待。

隔年1980年2月20日，臺灣警備總司令部軍法處依照叛亂罪向林義雄、黃信介、施明德、張俊宏、姚嘉文、陳菊、呂秀蓮、林弘宣等8位黨外運動人士提出公訴，其他30多人則在一般法庭上遭到起訴。此時遭到逮捕的林義雄等人因為涉嫌參與叛亂，因此依照《臺灣省戒嚴令》最高可以判處死刑。





歷史觀測站／林宅血案何時破？戒嚴時期從律師到受害者 轉型正義待完成

林義雄與太太方素敏。（圖／民視新聞資料照）





林宅血案發生

1980年2月28日，軍事法庭召開首次調查庭，林義雄太太方素敏前往旁聽，留三名孩童與林游阿妹在家。擔任林義雄議員秘書的田秋堇因方素敏不放心，前往林義雄住處查看，發現其長女林奐均倒臥血泊，趕緊求救，之後更發現林游阿妹與7歲雙胞胎陳屍地下室。兇手在屋內停留逾80分鐘，行兇手段極其殘忍。

據當時替林義雄擔任辯護律師的蘇貞昌女兒蘇巧慧回憶，當時蘇貞昌在律師休息室，聽到外面一陣的吆喝聲，喊著「義雄老母被人殺死了」，接著就聽到，連其他家人也都遇害了，在這樣的狀況下，蘇貞昌拿著銅板去打電話給太太，告訴她照顧好孩子、照顧好家裡，太太則回「還是得出門買菜。」



這次謀殺事件引起臺灣社會以及國際人士的譁然，並且因為日期敏感，遭認為是中國國民黨警告黨外運動所為。當時政府雖組專案小組，然因辦案方向受誤導，且不敢偵辦情治單位是否涉入，徒然耗費大量人力物力而無功，其後雖經刑事局及高檢署4度重啟偵查，但案情始終陷於膠著，迄今尚未破案。





歷史觀測站／林宅血案何時破？戒嚴時期從律師到受害者 轉型正義待完成

林宅血案發生。（圖／民視新聞資料照）





軍事審判繼續

其中時任中華民國總統的蔣經國考慮到國際觀感等問題，在當天便同意讓林義雄交保出獄處理喪事。一直到第二天其他人才敢把2個女兒也遇害的消息告訴林義雄。但是在監視人員阻撓下始終無法尋找理想的墓地。5月1日警方再度拘捕林義雄，隨後臺灣警備總司令部軍事法庭以其違反『限制住居規定』為由，再度裁定羈押。之後林義雄與其他7名遭到逮捕的黨外運動人士繼續接受軍事審判，最終在同年4月被判處12年有期徒刑。林義雄服刑期間，其母親與女兒的遺體一直擺在臺北市立殯儀館而無法安葬。

林義雄於1980年被軍法判處無期徒刑，1984年特赦改判20年，並於1987年7月15日在解嚴前夕獲釋，實際服刑7年7個月。

歷史觀測站／林宅血案何時破？戒嚴時期從律師到受害者 轉型正義待完成

林義雄過去出席轉型正義活動。（圖／民視新聞資料照）





真相仍被封存

多年來，政府推動轉型正義，但似乎還是無法突破舊體制建立的權威，民間團體不斷呼籲政府解密檔案，讓歷史真相大白。國安相關單位則以『可能危及國家安全』為由，依《政治檔案條例》個案延長部分文件的公開期限，部分檔案最晚須待約50年後始得開放。46年過去了，真相仍被塵封，有一部名為「世紀血案」的電影殺青，改編自林宅血案，引起軒然大波，而真正的凶手竟仍未被找出。當時林義雄住處已在情治單位監控與監聽之下；部分學者與家屬質疑，與林義雄交好的澳洲學者家博（George Jacobs）案發前曾與林家聯繫，但相關通聯紀錄在當年偵辦過程中並未充分公開。

許多學者表示，此案並非破不了案，而是不能破案。林宅血案，不只是滅門慘案，更是台灣轉型正義尚未完成的傷口。

歷史觀測站／林宅血案何時破？戒嚴時期從律師到受害者 轉型正義待完成

澳洲學者家博直至1992年才從黑名單解禁，他近年參加活動與田秋堇合影。（圖／民視新聞資料照）













原文出處：歷史觀測站／林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成

更多民視新聞報導

陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做

陳水扁在賴清德任內「有機會被特赦」？本人突喊「拍謝」回應曝光了

最新／基隆民宅突竄大量濃煙！消防局搶救中 相關單位嚴陣以待

