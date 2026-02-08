林宅血案9歲遭砍6刀！倖存者林奐均勇奪金曲獎 陶子淚崩主持畫面曝

記者蔡維歆／台北報導

林奐均（左）2004年以「你是我最愛」獲得金曲獎最佳宗教音樂專輯獎。（圖／翻攝自Youtube）

翻拍林宅滅門血案的國片《世紀血案》近日爭議不斷，也令這起46年前的懸案再度被關注。其中林義雄當時9歲的長女林奐均，是本案唯一倖存者，她曾因身中多刀與死神搏鬥，也痛失了阿嬤和雙胞胎妹，爸爸林義雄還被當成政治犯關在看守所，她只好與媽媽相依為命赴美生活。

陶晶瑩當時主持金曲獎台上哽咽。（圖／翻攝自Youtube）

不過長大後，林奐均透過宗教信仰得到了救贖，不僅結識了未來另一半，還憑藉宗教音樂奪下金曲獎，當時她上台發表的感人演講，及主持人陶晶瑩哽咽的介紹片段，近日再被挖出引發討論。2004年她以《你是我最愛》入圍第15屆金曲獎最佳專輯、演唱、作詞人、製作人，最後獲得最佳宗教音樂專輯獎，開心上台領獎致詞，感謝她的信仰，還有丈夫「You make me beautiful and strong（你讓我變得美麗而強大）」，最後也感謝爸爸媽媽，因從她小就愛在家唱歌，他們都很有耐心的聽。

當時主持人陶晶瑩也提到林奐均就是1980年林義雄滅門血案「那位歹徒狠狠的幾刀砍下去，倖存的小女孩」，當時心中有恨，為何歹徒要這樣對她，直到在18歲接觸了宗教，如今大家能看到她帶著甜甜的笑容上台，用熱情、用音樂繼續的活下去，這時陶晶瑩更忍不住哽咽，台下則響起掌聲。如今該片段又被網友翻出，再度掀起熱議。

