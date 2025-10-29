林宇中出道20年推新單曲 真實感受轉化情感隱喻

記者王丹荷／綜合報導

大馬歌手林宇中2005年出道，並勇奪第17屆金曲獎最佳新人獎，成為首位拿下該獎項的馬來西亞歌手，代表作〈靠岸〉、〈淋雨中〉、〈下半輩子〉等至今仍是不少歌迷的青春回憶，他在出道20週年之際推出全新單曲〈耳石〉，創作靈感源自他親身經歷的「耳石症」，是種讓人失去平衡、天旋地轉的疾病，他將身體失衡的真實感受轉化為情感隱喻，描寫人在愛與別離中如何重新找回心靈的重心。

日前林宇中登上廣州中央車站展演中心舉辦《靠岸20》巡迴演唱會廣州站，巡演以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應，也首度演唱〈耳石〉，該曲是他一段身體經驗的轉譯，更成為當代人面對愛、分離與自我療癒的隱喻，演唱會中全場聽眾在音樂中共同經歷「失衡歸位」的過程。

廣告 廣告

林宇中透露，自己在經歷耳石症期間，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。

特別的是，演出中設有「心意卡」互動環節，林宇中抽出觀眾留言並親自朗讀。1位歌迷寫道：「你的歌陪我走過最黑暗的時光。」林宇中幽默回應：「你不要想不開啊！你看你還有大家呢！」現場笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨又真誠。他表示：「靠岸不是結束，而是我們一起重新出發的地方。謝謝20年來還在這裡的你們。」

林宇中新歌〈耳石〉唱出現代人的情感失衡。（捌壹伍文化提供）

林宇中將病痛寫成新歌〈耳石〉。（捌壹伍文化提供）

林宇中推出新單曲〈耳石〉。（捌壹伍文化提供）