林安可也缺席頒獎典禮！中職年度MVP「無人親領」
2025中華職棒頒獎典禮將於今（5）晚在高雄盛大登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮，不過本屆最具話題的年度MVP獎項，恐將成為「無人親自領獎」的一年！
2025中華職棒頒獎典禮今晚舉行，然而今年入圍年度最有價值球員MVP的三人，包含統一獅的林安可、樂天桃猿威能帝和中信兄弟羅戈，兩位洋將在賽事結束後都已經先行返國，林安可則透過球團表達無法出席，因此今年MVP將成為無人親自領獎的一年。
林安可3日正式行使旅外自由球員權利，這也是繼味全龍球員徐若熙後，本季第二位申請旅外的球員，對此統一獅球團回應，先前曾向他提出提前換約的建議，但是林安可仍然希望把握機會，挑戰旅外夢想。
另外，樂天桃猿王牌投手威能帝今年26場先發，共投170局，剛奪下台灣大賽MVP，是猿隊挺進季後賽以及奪冠的重要功臣；中信兄弟羅戈本季25場先發，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。
台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊
