林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了

林安可確定加盟日職西武獅。

日職埼玉西武獅今（22）日於官網正式宣布，已與台灣外野手林安可完成支配下球員合約，背號確定為73號，西武球團並公開他的加盟談話與球團評價。

根據西武官網公布的內容，林安可表示，「非常感謝能獲得這樣的機會，能挑戰日本棒球真的很開心。我會每天全力以赴，努力發揮自己的特色。雖然是全新的環境，但我相信一定能帶來好的結果，會為球隊勝利全力以赴。」

西武球團本部長廣池浩司指出，林安可過去在台灣職棒曾拿下全壘打王、打點王等獎項，並在台灣代表隊擔任中心打者，最突出的優勢就是長打能力。他強調，球團對林安可的成長潛力與攻擊火力高度期待，「能夠獲得林安可選手，我們真的非常高興。」

林安可本季在中華職棒打出打擊率 .318、23 支全壘打與 73 分打點，先前提出旅外申請後，由西武取得合約交涉權，如今正式完成簽約，將以支配下球員身分展開日職新篇章。

