林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了
日職埼玉西武獅今（22）日於官網正式宣布，已與台灣外野手林安可完成支配下球員合約，背號確定為73號，西武球團並公開他的加盟談話與球團評價。
根據西武官網公布的內容，林安可表示，「非常感謝能獲得這樣的機會，能挑戰日本棒球真的很開心。我會每天全力以赴，努力發揮自己的特色。雖然是全新的環境，但我相信一定能帶來好的結果，會為球隊勝利全力以赴。」
西武球團本部長廣池浩司指出，林安可過去在台灣職棒曾拿下全壘打王、打點王等獎項，並在台灣代表隊擔任中心打者，最突出的優勢就是長打能力。他強調，球團對林安可的成長潛力與攻擊火力高度期待，「能夠獲得林安可選手，我們真的非常高興。」
林安可本季在中華職棒打出打擊率 .318、23 支全壘打與 73 分打點，先前提出旅外申請後，由西武取得合約交涉權，如今正式完成簽約，將以支配下球員身分展開日職新篇章。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
快訊／中職震撼彈！黃子鵬重磅加盟台鋼雄鷹 薪資曝光
WBC／中華隊43人名單出爐！備戰時程曝光
MLB／搶徐若熙？美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」
其他人也在看
日本冬季聯盟》國體大與日本冬季聯盟產學合作 中信兄弟、統一獅球員參賽
【國立體育大學NTSUper新聞稿】2025年日本冬季聯盟（JWL）11月22日在沖繩開打。中信兄弟、統一7‑ELEVEN獅再次派遣年輕戰力赴日實戰磨鍊；同時，國立體育大學休閒產...智林體育台 ・ 1 天前
澳洲賽》安洗瑩太強！狂電依瑟儂豪取對戰12連勝闖女單決賽
南韓世界球后安洗瑩今天在超級500系列澳洲羽球公開賽，以21：8、21：6輕取泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），豪取對戰12連勝，快意挺進明天登場的女單決賽，有相當高的機率完成10冠壯舉。23歲的安洗瑩本季先後在馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日自由時報 ・ 23 小時前
「這位台灣第4棒不簡單」林安可加盟西武 韓媒點名關鍵戰役
（記者蔡函錚／綜合報導）林安可加盟日本西武獅的消息，不僅在台灣掀起討論，韓國媒體也同步關注。《體育朝鮮》以林安 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB》受訪永遠離不開大谷！道奇老將無奈：多少會覺得煩
洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）近期在Podcast節目受訪時坦言，自從大谷翔平加盟後，媒體對這位日本巨星的高度關注，確實讓隊友在受訪和日常相處上產生不少壓力。他表示，身為大谷的隊友，無論是在世界大賽的精彩表現、日常訓練內容，甚至是比賽後的簡短聊天，都可能被媒體追問細節，「多少會覺得煩，也會有點不自在。」中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》奪冠返韓遭討債！金慧成公開致歉：很後悔當下行為
洛杉磯道奇韓籍野手金慧成本季助隊奪下世界大賽冠軍，本月初光榮返國時，卻在仁川機場遭一名男子突然闖入高喊「還錢」，事件引發媒體關注。金慧成今（22）日透過社群媒體向外界說明事件經過，並對當時的行為公開致歉。中時新聞網 ・ 18 小時前
赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家
娛樂中心／綜合報導台灣女孩周子瑜獨自赴韓闖蕩，花了整整10年，終於以「台灣女兒」的身分站上高雄開唱的舞台。演唱會尾聲，她努力克制情緒，深吸一口氣後說出：「我有話想說。」接著拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家，子瑜一度哽咽，讓全場也跟著紅了眼眶。民視 ・ 16 小時前
炒幣大虧2億！麻吉大哥「11月爆倉71次」封王 高槓桿玩法被清算、盈虧率-91%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導加密貨幣市場近來劇烈震盪，「麻吉大哥」黃立成也慘遭波及。隨著比特幣與以太幣一路走弱，他的ETH多單從10月起頻頻被強制平...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
日職/兩大主力都入札旅美 西武獅把今年救援王拉回先發
過去兩個賽季被西武獅指派為後援投手的平良海馬，明年賽季的角色又將出現變化，有鑑於隊上兩大先發投手將離隊，監督西口文也昨（21日）明確表示，平良海馬下個賽季會回到先發輪值頂上。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，典禮步入尾聲，壓軸幾項大獎掀起高潮。本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。稍早范冰冰突破重圍，擊敗眾多強敵拿下。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬紅毯／罹肺腺癌四期！柯煒林「穿全黑內褲」拼影帝寶座 身體現況曝
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場，香港男星柯煒林憑藉《大濛》角逐最佳男主角獎。然而，正當事業逐漸走向高峰之際，柯煒林今年7月公開罹患第四期肺腺癌噩耗，不時透過社群分享抗癌近況，而他稍早登上星光紅毯，身體現況備受關心。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
統一獅林安可加盟日職西武獅 傳簽2+1合約身價晉升「億元男」！
日本職業棒球埼玉西武獅隊今（22）天公告，與統一獅明星外野手林安可締結契約，選定背號73號，也意味著林安可正式展開旅日生涯，據了解，他有望簽下「2+1合約」，年薪達100萬美元加上轉隊費等，總值將破1台視新聞網 ・ 22 小時前
日職》背號73 林安可加盟西武獅
從「東方特快車」郭泰源開啟緣分，西武獅一直是與台灣關係最密切的日職球團，22日再宣布與中職統一獅強打林安可簽訂合約，成為隊史吸收的第10名台灣好手，明年將穿著73號球衣征戰日職。中時新聞網 ・ 10 小時前
福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議
日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...聯合新聞網 ・ 1 天前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
NPB》凌晨重磅！西武獅確定簽下「混血王子」林安可
根據日本媒體《Sponichi Annex》凌晨「重磅」報導指稱，日本職棒琦玉西武獅已於21日與統一緯來體育台 ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 5 小時前
網酸爆！樂天桃猿秒發「老虎」黃子鵬感謝文遭炎上 球迷怒喊：「阿公咧？」
體育中心／綜合報導樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍後風波不斷，第一波動作無預警撤換日籍冠軍教頭「阿公」古久保健二、引發隊內隊外嘩然，今天（21日）本土王牌投手黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，樂天球團臉書秒 Thank you 黃子鵬，貼文原意期望傳遞好聚好散卻成了眾矢之的，短短一小時吸引將近500則留言，絕大多數都在酸沒有尊重前主帥「阿公」，替冠軍教頭抱不平。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》曾繳出單季24次救援！道奇選擇不與昔日終結者Phillips續約
依據美國職棒大聯盟時序，今天(22日)是球隊不續約名單（Non-tender）最後期限，而根據大聯盟緯來體育台 ・ 1 天前