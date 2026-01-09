林安可參加WBC有變數？ 西武獅曝：現階段無法100％確認會放手

2025年球季結束後正式行使旅外FA權力的台灣職棒好手林安可，確定加盟日本職棒強權埼玉西武獅隊，為了展現球團對林安可選手加盟的重視，埼玉西武獅球團今（9）日於為林安可舉辦加盟記者會，

西武獅社長奧村剛表示，謝謝所有球迷願意把林安可交給西武獅隊，這一次能得到林安可，是西武獅隊、西武集團的光榮。他指出，會盡力讓林安可在2月就投入春訓，並輔導他適應日職生活。

至於合約部分，西武獅球團未公布，僅透露是「複數年」合約；另外今年3月即將迎來WBC經典賽，媒體詢問球團是否會「放手」，西武獅回應，知道林安可是中華隊一大戰力，也了解WBC對安可的重要性，但基於球團考量，現階段無法100％確認會讓林安可參加。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

責任編輯／施佳宜

