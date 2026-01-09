林安可如願旅外加盟日職埼玉西武獅 餅總喊：當初讓他專注打者是對的

日本職棒埼玉西武獅隊去年宣布，與中職統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可締結契約，將披背號「73」展開旅日生涯，也是統一獅繼古林睿煬後第二位加盟日職的隊員。今（9）日舉辦加盟記者會，總教練林岳平講述林安可「二刀流」一事，還好有建議他專注打者，才能達成目標旅外，林安可則強調自己不會辜負大家期望。

林安可表示，統一獅對他來說不只是球隊，更像是家庭，也是他一個重要的起點，同時謝西武獅給予這機會，讓他能挑戰日本職棒，自己已經準備好了，「我會努力貢獻，不辜負大家期望」。若未來有交流賽機會，希望自己能以不同身分回家打球，證明給大家看。

林安可將披背號「73」展開旅日生涯。圖／台視新聞

統一獅總教練林岳平坦言，當時接觸林安可時，覺得他是「棘手」的選手，因林安可當初目標是想往「二刀流」發展，是台灣第一個想當二刀流的選手，「我當時也是菜鳥教練，不知道如何幫助他」。當林安可2020年拿下全壘打王後，林岳平建議他專注在打者，來完成他旅外的夢想。今日看到他完成目標，林岳平希望他在西武獅能一展長才，幫球隊拿下好成績。

統一獅總教練林岳平。圖／台視新聞

中職會長蔡其昌出席記者會，坦言很捨不得，連續看到徐若熙、林安可旅外，「好像嫁出2個女兒的感覺」，他也向林安可承諾「我一定會去西武看你！」蔡其昌說自己一直很喜歡林安可，不是因為他長得太帥，而是因為他很nice，臉上永遠掛著迷死人的陽光笑臉，「但我常跟投手講不要被他這無害的笑容給騙了，他拿起球棒的殺傷力真的很強」。蔡其昌也希望林安可在外一切順利，「搞不好有天我還要去美國看你」。

林安可強調自己已經準備好了。圖／台視新聞

