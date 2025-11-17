林安可是否旅外最快今天公布！最有可能加盟球隊曝光

【記者廖柏璋／綜合報導】統一獅明星外野手林安可，今年季後行使旅外自由球員權利，根據統一獅透露，最快今天將公布結果，據了解，日職的西武獅可望簽下林安可。

現年28歲的林安可，是台灣和阿根廷混血，也是中職近幾年的重砲型打者，去年代表台灣拿下12強冠軍，今年打出23轟，在中職生涯7年已累積112轟。

林安可年初才和統一獅簽下超過2000萬元的3年合約，因為本季表現出色，日職包括西武、巨人、養樂多、軟銀都對他有興趣。

《日刊體育》曾經報導，西武隊因為很缺乏左打重砲，對網羅林安可非常積極，而且西武從2016年起就和統一獅進行交流，雙方關係很好，得標林安可的機率最大。

