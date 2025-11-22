林安可確定與西武獅簽約！將披背號「73」喊能挑戰日本棒球很開心
日本職棒埼玉西武獅隊今天公告，與中職統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可締結契約，而他將換下熟悉的背號「77」，會以背號「73」展開旅日生涯，台日兩方球迷皆送上暖暖祝福。
林安可表示，非常感激能獲得這次機會，能夠有機會挑戰日本棒球，真的很高興，他會每天全力以赴，充分展現自己的實力。並坦言這將是一個全新的挑戰，因為是在一個全新的環境中，但他相信會帶來正面的結果，會盡自己所能為球隊的勝利做出貢獻。
西武獅球團本部長廣池浩司也表示，林安可曾在中職榮獲全壘打王和打點王，他最大的優勢在於強大的長打能力，這使他成為台灣國家隊的關鍵球員。他今年取得了顯著的進步，相信他還有很大的提升空間。
廣池浩司還說，林安可為了進軍日本職棒不斷努力，與高水準投手競爭的精神也深深吸引了球隊。球隊非常高興能夠簽下林安可，希望他表現出色，不辜負日本西武獅隊球迷以及台灣所有棒球迷的期望。
