林安可西武背號出爐73號 日媒稱「大型補強」：助獅軍重返冠軍路

統一獅隊強打者林安可的旅外之路正式確定！日本職棒西武獅隊今（22）日官宣，已與林安可締結支配下球員合約，新背號確定為「73」號，林安可透過球團表示，他將全力以赴，在新環境中努力發揮自己的優點。日媒《Sponichi Annex》也報導，有林安可的加盟，對西武來說是「大型補強」，目標是奪回睽違已久的聯盟冠軍。

林安可誓言全力以赴

林安可透過西武球團發布談話，他表示能獲得機會非常感謝，強調能挑戰日本棒球真的很開心，並將全力以赴，讓自己的優點充分發揮。林也說，雖然這是全新的環境，「但我相信一定能帶來好的結果，為了能替球隊取勝做出貢獻，我會努力不懈。」



西武球團本部長廣池浩司表示，林安可在中職擁有亮眼實績，不僅是全壘打王、打點王，也是台灣代表隊的中心打者，最大特點就是強大的長打能力，今年表現更是亮眼，對他抱持高度期待。

西武說被林安可的態度吸引

廣池浩司強調，林安可願意為適應更高層級投手而努力，這樣的態度更讓球團決心簽下他。他表示：「能獲得林安可真的非常高興，希望他在日本展現長打能力，回應日本球迷、台灣球迷與所有熱愛棒球人士的期待。」

日媒點名火力補強 盼助西武奪回冠軍

《Sponichi Annex》報導，回顧林安可去年世界12強對日本隊開轟的表現，直言西武此次簽約屬於「大型補強」，為了奪回自2019年以來、闊別7年的聯盟冠軍。球隊近年欠缺強力打者，林安可的加入象徵火力增強，有望協助球隊向久違的冠軍發起挑戰。

林安可在中職生涯7年中表現亮眼，不僅新人年創下單季32支全壘打紀錄，打破王柏融紀錄，同年也奪下雙冠王。（翻攝林安可的臉書）

中職生涯7年 雙冠王紀錄亮眼

林安可從2019年加入統一獅隊，至2025年共累積583場出賽，打擊率約0.287，全壘打112發，打點399分，展現穩定且優秀的打擊能力，是隊中重要的主力球員之一。



林安可過去在中職重要成就，2020年新人年創下單季32支全壘打紀錄，打破王柏融2016年29轟的新人紀錄，成為中職史上最年輕達成30轟的選手，也獲得中職年度新人王、全壘打王與打點王。



同年台灣大賽對戰中信兄弟隊，七場比賽均先發，擊出全隊最多10支安打，打擊率0.370，是統一獅隊奪冠關鍵功臣。2024出賽世界12強棒球賽，也是史上首座大型國際賽事冠軍成員。