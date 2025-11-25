【林宏文專欄】台積電再加碼三座二奈米廠？「嘻嘻魏」說訂單是產能的三倍 台積電與台灣要面對的happy problem！
根據媒體報導，台積電計畫在台灣再增建三座二奈米製程的十二吋晶圓廠。雖然這個消息還未獲得台積電官方證實，但從近來全球人工智慧（AI）晶片大幅激增的需求，以及眾多新投資案正在醞釀中，台積電要投入新晶圓廠的計畫，應該不是空穴來風。
台積電計畫在台灣增建三座晶圓廠，最大原因應該是AI 需求強勁，隨著 AI 產業的快速發展，包括 NVIDIA、Apple、AMD、Google、Tesla 等主要客戶對高效能 AI 晶片的需求呈現指數級成長。
此外，現有先進製程供不應求，產能已無法完全滿足這些龐大訂單。上周，台積電前後任董事長劉德音及魏哲家，兩人獲得美國半導體產業協會（SIA）頒發的羅伯特諾伊斯獎，兩位受獎人還與超微（AMD）的Lisa蘇姿丰，三個人一起坐在舞台上對談。
魏哲家在致辭時說，「今天這個場合，很多人會跟我要wafer，我本來還想穿一件No more wafer的t-shirt來」。他說，講到先進製程產能，真的就是那句話，不夠不夠不夠。
他還強調，「AI只是開端，潛力無限，按照這些客戶的ambition加起來，台積現有的產能還差三倍。」他還補了一句，「問題是有一個不知道為什麼，都不來親自跟我談？」
魏哲家的說法，讓現場來賓開懷大笑，CC魏真的是名副其實的「嘻嘻魏 」。大家都在想，他酸的人是奧特曼（Sam Altman，OpenAI執行長），還是馬斯克（Elon Musk，Tesla執行長）？
羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）是英特爾創辦人，也是積體電路的發明者之一，這個獎項象徵半導體界的至高榮譽，先前這個獎曾經在2008、2020、2021年，分別頒給台積電創辦人張忠謀、超微執行長蘇姿丰，還有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。今年頒給魏哲家跟劉德音，也展現台灣半導體在全球的重要地位。
此外，最近常常評論台灣，還說出美國與台灣在先進製程要五五分的美國商務部長盧特尼克，也透過預錄影片向先後領導台積電的劉德音、魏哲家致意，「你們在台積電的領導改變了世界」，推進先進製造，並制定推動整個產業向前發展的標準。這番話也獲得全場歡呼。
在這個重要場合中，許多半導體產業大老都在的現場，魏哲家會說出訂單是產能的三倍，顯然是真的很缺貨。
有趣的是，最近很紅的Sam Altman，日前才來台灣拜訪台積電，顯然有和台積電高層溝通過，兩年前，他也曾提出一個雄心勃勃的計畫，計畫要籌集高達 5 到 7 兆美元的資金，用來投資半導體晶圓廠。
今年，OpenAI 還與輝達進行大規模合作，將部署至少 10 GW 的 Nvidia 系統，Nvidia 計劃向 OpenAI 投資高達 1000 億美元，這筆資金將用於購買更多的 Nvidia 晶片。
另外，OpenAI 已與 AMD 達成多年期協議，將部署使用 AMD 晶片（預計需要 6 GW 電力），在客製化 AI 晶片（ASIC）部分，與博通（Broadcom）合作。OpenAI也推動與Oracle、Microsoft 和 SoftBank，共同推動「星門」（Stargate）計畫，投資5000 億美元於超大型 AI 數據中心。
不過，最近奧特曼壓力大增，因為谷哥推出Gemini 3 及 Nano Banana Pro，明顯技壓群雄，一下子打到兩家最領先的公司，包括目前的AI龍頭OpenAI，目前奧特曼已對內表達要加緊趕上Google的宣誓。另外，Google自己也設計TPU晶片，又對AI GPU晶片龍頭輝達造成衝擊。
至於馬斯克的動作更是積極，甚至要自己蓋晶圓廠。馬斯克表示，為了滿足特斯拉在人工智慧（AI）和機器人技術方面龐大的晶片需求，特斯拉可能需要自建一座超大型晶圓廠，他稱為「Terafab」。
馬斯克指出，由於需求龐大，即使台積電和三星等現有供應商全力生產，產能仍然「不夠」，無法滿足特斯拉未來對AI晶片的需求量，因此自建晶圓廠是必要的解決方案。
至於他提出的Terafab概念，這座假想的晶圓廠被描述為比一般「Gigafab」（超級晶圓廠）更大，初期目標是每月生產10萬片晶圓，最終擴展到每月100萬片。
馬斯克也曾提及，考慮與英特爾（Intel）的晶圓代工服務（Intel Foundry）進行合作，而非從零開始完全獨立建設。另外，先前他已將未來五年165億美元訂單交給三星德州廠，甚至還說他要親自去看德州廠的生產。
當然，不管是OpenAI或Tesla，這些來自客戶的動作，都顯示現在客戶對缺貨情況已經不耐煩了，這或許是台積電的快樂問題（happy problem），應該也是目前內部規畫要積極擴建新廠的原因。
的確，若客戶需求很大，台積電現有產能又無法滿足客戶訂單，台積電確實要加速投資，才能鞏固本身的領先地位，不致於讓三星、英特爾有空隙可以切入。
而且，儘管台積電在全球多地（如美國、日本、歐洲）設廠以分散風險並滿足地緣政治要求，但台灣廠區仍是技術研發和生產的核心。而且，台灣擁有成熟且完整的半導體產業生態鏈，從設備、材料到封裝測試，都能提供高效且及時的支援，這對於快速推進先進製程至關重要。
因此，持續在台擴建能確保關鍵技術根留台灣，並利用台灣完整的半導體產業聚落優勢，提高生產效率，這應該是台積電目前最優先的工作。
在基本面大好，晶圓產能明顯供不應求，台積電未來的投資價值到底如何？最近，我在產業界朋友圈中，聽到一個轉述自CC魏說的玩笑話。
這位朋友跟我說，有一次大家與魏董事長吃飯，有朋友就問他，台積電股價會漲到多少元？魏董事長就問大家，「一顆雞蛋拿掉蛋黃，還剩下什麼？」朋友就回說，只剩下蛋白和蛋殼。
魏董事長就再說，那蛋白的台語怎麼說？結果大家都大笑，因為蛋白（蛋清）的台語念起來，就很像是台語的「兩千」。
雖然這個說法，沒有和魏董事長求證（其實我也無從證實），不過，聽起來這個笑話從一向幽默的嘻嘻魏口中說出來，感覺好像也滿自然的，一點都不違和。
而且更重要的是，若台積電維持高速度的獲利成長，今年前三季，台積電淨利比去年同期大增五成以上，以明後年的EPS成長，屆時股價漲到兩千元，應該也很合理。
其實，魏哲家從擔任總裁與董事長期間，就多次加碼台積電持股，他的買股行動從 2022 年底至 2023 年初，連續三個月買進台積電股票 467 張，投入資金估計超過新台幣 1.79 億元。
另外 2024 年4 月，在市場受到地緣政治（如美國關稅政策）影響，台積電股價一度下跌時，魏哲家睽違 28 個月再度出手，以每股約 780 元左右的成本買進 20 張台積電股票。此舉被外界視為「危機入市」，展現他對公司營運的堅定信心。
除了個人實際行動支持股價外，魏哲家也在公開場合明確表達對公司前景的樂觀看法，並鼓勵投資人，例如今年 6 月首次主持股東會時，他甚至直接向股東「報明牌」，表示：「全世界只要是做人工智慧的客戶，都必須跟台積電合作，所以...多買台積電股票不會錯！」。
不過，台積電要在台灣加碼投資三座晶圓廠，可以預期的是，用電量顯然是接下來最重要的議題。
由於2 奈米等更先進技術，極紫外光 (EUV) 曝光機等設備都是吃電怪獸，單一座先進晶圓廠的用電量堪比一個中型城市。台積電目前的用電量已佔台灣總用電量的顯著比例，據估計，2024 年約佔 9% 左右，未來新廠加入後比例還會上升。
晶圓廠對電力穩定性要求極高，晶圓製造過程不能中斷，任何一次跳電都可能造成巨大損失，因此台積電需要的是絕對穩定且不間斷的電力供應。
此外，在區域電力不平衡的部分，台灣北部地區的電力長期依賴中南部輸送，而多數先進晶圓廠位於竹科和南科，使得特定科學園區面臨較大的供電壓力。台積電繼續加碼晶圓廠，當然是推動經濟成長的正面因素，但用電問題顯然也是台灣的快樂問題（happy problem），不過這個問題恐怕要趕快解決，才不會讓台灣陷入「空有訂單、但無電可用」的困境。
