【林宏文專欄】一日大漲27.5%的SanDisk是什麼來頭? 一家整合日本南韓的美系大廠 在地緣政治與AI大商機中競逐的記憶體大廠

電子展 CES 開展第一天，輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳演講談及記憶體與儲存需求的重要性，美商快閃記憶體公司 SanDisk周二 (6 日)股價單日大漲 27.5%，刷新歷史新高，累計自去年 4 月 22 日觸底以來，SanDisk累計漲幅更高達十倍以上，成為記憶體產業中表現最突出的股票。

美國記憶體產業中，除了美光以外，SanDisk是另一家最具代表性的企業，不只在Flash領域擠進全球前幾強，經歷多年合併收購及獨立等改組動作，如今更因為從Western Digital（WD，威騰電子）獨立出來，與日商鎧俠（Kioxia，前身為東芝記憶體）也形成緊密合作關係，成為地緣政治下最具多國籍特色的半導體企業，SanDisk的故事值得仔細回顧一下。

先從SanDisk與WD的關係談起。2016 年，硬碟龍頭 WD以約 190 億美元收購了快閃記憶體大廠 SanDisk，當時WD 希望藉此從傳統機械硬碟 (HDD) 轉型，取得 NAND Flash 技術以進入固態硬碟 (SSD) 市場。

併購後，SanDisk 成為 WD 旗下的品牌。市場上經常可以看到的 WD Blue、WD_BLACK等系列的 SSD，其實核心技術與生產多數來自原本的 SanDisk 團隊。

不過，到了2025年 2月，由於市場環境變化及投資者的壓力，WD決定將公司一分為二，並於 2025 年 2 月 24 日正式完成拆分。

分家後，WD專注於HDD 業務，獨立出來的SanDisk 則負責所有快閃記憶體與 SSD 業務。兩家公司目前在納斯達克 (Nasdaq) 分別掛牌上市，SanDisk 的代號也回歸為 SNDK。

此外，如今兩家公司最新的動向是，品牌也開始從2026年進行重整。根據 2026 年 1 月 CES 展覽的最新消息，兩家公司為了徹底劃清界線，品牌產品線進行了重大調整，WD已不再使用 WD的品牌賣 SSD，過去深受玩家喜愛的「WD_BLACK」和「WD Blue」系列 SSD，已正式更名為 SanDisk Optimus 系列。

另外，在業務分工，SanDisk 負責所有 SSD、記憶卡、隨身碟及企業級快閃儲存。至於WD則專守在 HDD 市場，繼續提供大容量的企業及消費級機械硬碟。

WD與SanDisk為何會有這些分分合合的過程?其實，要先談談SanDisk與日本鎧俠的關係，還有鎧俠還有另一個大股東韓國SK海力士。這些複雜的國家與產業競合關係，造就了SanDisk至今不斷分合多變的命運。

事實上，SanDisk 與日本鎧俠的關係一直是非常緊密且深厚的，可以形容是「超過 25 年的戰略盟友與利益共同體」。即便在 2025 年 WD 將 SanDisk 分拆獨立後，SanDisk 與鎧俠的合作關係不但沒有減弱，反而因為共同面對 AI 時代的儲存需求而更加強化。

SanDisk 與鎧俠兩家公司的關係，可以分成幾個領域來看。第一個是研發與生產的「雙生關係」，兩家公司在 NAND 快閃記憶體（Flash Memory）的發展上幾乎是綁在一起的。

例如，在合資工廠上，他們在日本共同營運全球最大的快閃記憶體生產基地，包括四日市工廠與北上工廠。至於在共同研發上，雙方共同開發 BiCS FLASH™ 技術（3D 快閃記憶體技術），目前則已經發展到第 8 代（BiCS8，218層），並在 2026 年開始量產更先進的第 10 代產品，堆疊層數超過 300 層。

此外，在成本分攤上，因為透過兩家公司的合資，雙方能分擔極其昂貴的半導體設備投資與研發費用，形成規模經濟以對抗三星（Samsung）和 SK 海力士。

這裡也可以提一下鎧俠的歷史背景。鎧俠早期是從東芝分出來的企業，SanDisk早期就是與東芝建立合資夥伴關係，但 2018 年東芝將記憶體部門獨立出來改名為鎧俠（Kioxia），雖然母公司變了，但與 SanDisk（當時屬於 WD 旗下）的合資關係依然延續。

2023 年，市場傳出 WD 有意將旗下的快閃部門 SanDisk與鎧俠直接合併，但因韓國大股東SK 海力士的反對等因素而告吹，這也間接導致了 2025 年 WD 將 SanDisk 分拆獨立的決策。

不過，即使SanDisk從WD獨立出來， SanDisk與鎧俠的合作依然持續，尤其是在AI 掀起的巨量投資時代中，兩者合作扮演更重要的角色。2025 年 9 月，雙方宣布位於岩手縣的 北上工廠第二廠房 (K2) 正式投產，目標鎖定 AI 資料中心所需的超高速 SSD 市場。

此外，在市場分工上，鎧俠主要供應給日本及全球電子大廠，而 SanDisk 則強勢掌握消費級（如記憶卡、隨身碟）以及北美、全球的企業級 SSD 市場。

兩家公司在競爭與合作上，維持了一個微妙的平衡，雖然在生產端是密不可分的夥伴，但在通路與終端產品市場，兩者仍是競爭對手。

在合作面上，兩家公司一起開發晶片、一起蓋工廠、一起向設備商壓價。但在競爭面上，兩者在市場上各自以 SanDisk 品牌與 Kioxia 品牌銷售 SSD 與記憶體產品。

因此，總結一下，SanDisk 與鎧俠現在的關係，有如「同一個模子刻出來的親兄弟」。消費者在市場上買到的 SanDisk 高階 SSD，其核心的 NAND 晶片應該就是兩家公司在日本工廠共同生產、共同研發的成果。

讀者看到這裡，應該就會產生一個疑問，為何2023 年 WD 有意將旗下的快閃部門 SanDisk與鎧俠合併時，鎧俠的大股東SK海力士要反對？

回顧一下這個重要的歷史事件，2023 年底，SK 海力士當時是鎧俠的間接股東，正式反對 WD快閃記憶體部門與鎧俠的合併案，導致這場醞釀數年的「記憶體世紀聯姻」最終破局。

SK 海力士之所以投下反對票，主要基於三個核心理由，一是投資價值的減損。SK 海力士在 2018 年透過貝恩資本（Bain Capital）領導的財團，向鎧俠投資了約 3,950 億日圓（約 26 億美元）。

由於SK 海力士持有鎧俠約 15% 的潛在股權，如果合併案達成，新公司的股權將由 WD 股東持有約 50.1%，鎧俠股東持有 49.9%。這會導致 SK 海力士在新巨頭中的持股比例大幅被稀釋，且對新公司的影響力微乎其微。

此外，這個合併案也不符合 SK 海力士的利益。在當年反對合併的會議中，SK海力士的財務長金宇賢在電話會議中明確表示，「考慮到公司在鎧俠投資價值的整體影響，我們目前不同意這項交易。」

SK海力士會反對，關鍵原因當然因為市場排名將因此明顯改變，SK海力士的市場競爭地位將受到威脅。

當時，全球 NAND 快閃記憶體市場的排名大約為，三星、SK 海力士 (含 Solidigm)、鎧俠、WD（當時擁有SanDisk），因此，若WD與鎧俠合併，將催生出一個超級對手，市場占有率將達到約 31-33%，規模將與龍頭三星平起平坐。

因此，SK 海力士擔心自己被邊緣化，合併後，原本排名第二位的 SK 海力士將被遠遠甩在後頭，變成市場上的第三名，且面臨兩個規模遠大於自己的巨頭競爭，這對其長期議價能力與獲利極為不利。

此外，SK 海力士也擔心失去「未來合作」的戰略控制權，因為SK 海力士當初投資鎧俠，並不僅是為了財務回報，更帶有技術戰略的目的，包括在潛在技術的獲取上，作為股東，SK 海力士原本希望未來能與鎧俠在技術研發或代工上有更深入的合作。

而且，WD與鎧俠合併，鎧俠的技術資源將與 WD 深度整合，SK 海力士將徹底失去對這塊日本半導體資產的影響力，等於眼睜睜看著自己的戰略佈局被美國公司接收。

因此，由於 SK 海力士擁有合資協議中的「否決權」（Veto power），這場WD與鎧俠的合併案，終於在 2023 年 10 月正式終止。

至於SK 海力士這個反對案，對WD來說也形成重大影響，也導致 WD的戰略大轉向，既然無法透過合併壯大規模，那就徹底分家。 WD 董事會隨即通過了分拆計畫，將 HDD 與 Flash 業務完全獨立，這也就是為什麼我們在 2025 年看到了「新 SanDisk」重新回歸市場的原因。

在地緣政治下，國與國的競爭如此激烈且敏感，尤其是半導體是稀缺的戰略物資，尤其記憶體又是由南韓企業主導，日本只能勉強維持在NAND F Flash的市占率之下，SanDisk也是在這種激烈競爭的局面下，繼續維持美國企業在記憶體產業的占有率，的確相當不容易。

如今，AI又讓記憶體產業又重新活過來，顯然在2026年持續缺貨，記憶體進入超級大循環的大環境下，SanDisk的影響力應該還會持續發揮，接下來，這場記憶體市場的世紀大競賽，應該還會有不少精彩好戲可以看。