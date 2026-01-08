【林宏文專欄】一日大漲27.5%的SanDisk是什麼來頭? 一家整合日本南韓的美系大廠 在地緣政治與AI大商機中競逐的記憶體大廠
電子展 CES 開展第一天，輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳演講談及記憶體與儲存需求的重要性，美商快閃記憶體公司 SanDisk周二 (6 日)股價單日大漲 27.5%，刷新歷史新高，累計自去年 4 月 22 日觸底以來，SanDisk累計漲幅更高達十倍以上，成為記憶體產業中表現最突出的股票。
美國記憶體產業中，除了美光以外，SanDisk是另一家最具代表性的企業，不只在Flash領域擠進全球前幾強，經歷多年合併收購及獨立等改組動作，如今更因為從Western Digital（WD，威騰電子）獨立出來，與日商鎧俠（Kioxia，前身為東芝記憶體）也形成緊密合作關係，成為地緣政治下最具多國籍特色的半導體企業，SanDisk的故事值得仔細回顧一下。
先從SanDisk與WD的關係談起。2016 年，硬碟龍頭 WD以約 190 億美元收購了快閃記憶體大廠 SanDisk，當時WD 希望藉此從傳統機械硬碟 (HDD) 轉型，取得 NAND Flash 技術以進入固態硬碟 (SSD) 市場。
併購後，SanDisk 成為 WD 旗下的品牌。市場上經常可以看到的 WD Blue、WD_BLACK等系列的 SSD，其實核心技術與生產多數來自原本的 SanDisk 團隊。
不過，到了2025年 2月，由於市場環境變化及投資者的壓力，WD決定將公司一分為二，並於 2025 年 2 月 24 日正式完成拆分。
分家後，WD專注於HDD 業務，獨立出來的SanDisk 則負責所有快閃記憶體與 SSD 業務。兩家公司目前在納斯達克 (Nasdaq) 分別掛牌上市，SanDisk 的代號也回歸為 SNDK。
此外，如今兩家公司最新的動向是，品牌也開始從2026年進行重整。根據 2026 年 1 月 CES 展覽的最新消息，兩家公司為了徹底劃清界線，品牌產品線進行了重大調整，WD已不再使用 WD的品牌賣 SSD，過去深受玩家喜愛的「WD_BLACK」和「WD Blue」系列 SSD，已正式更名為 SanDisk Optimus 系列。
另外，在業務分工，SanDisk 負責所有 SSD、記憶卡、隨身碟及企業級快閃儲存。至於WD則專守在 HDD 市場，繼續提供大容量的企業及消費級機械硬碟。
WD與SanDisk為何會有這些分分合合的過程?其實，要先談談SanDisk與日本鎧俠的關係，還有鎧俠還有另一個大股東韓國SK海力士。這些複雜的國家與產業競合關係，造就了SanDisk至今不斷分合多變的命運。
事實上，SanDisk 與日本鎧俠的關係一直是非常緊密且深厚的，可以形容是「超過 25 年的戰略盟友與利益共同體」。即便在 2025 年 WD 將 SanDisk 分拆獨立後，SanDisk 與鎧俠的合作關係不但沒有減弱，反而因為共同面對 AI 時代的儲存需求而更加強化。
SanDisk 與鎧俠兩家公司的關係，可以分成幾個領域來看。第一個是研發與生產的「雙生關係」，兩家公司在 NAND 快閃記憶體（Flash Memory）的發展上幾乎是綁在一起的。
例如，在合資工廠上，他們在日本共同營運全球最大的快閃記憶體生產基地，包括四日市工廠與北上工廠。至於在共同研發上，雙方共同開發 BiCS FLASH™ 技術（3D 快閃記憶體技術），目前則已經發展到第 8 代（BiCS8，218層），並在 2026 年開始量產更先進的第 10 代產品，堆疊層數超過 300 層。
此外，在成本分攤上，因為透過兩家公司的合資，雙方能分擔極其昂貴的半導體設備投資與研發費用，形成規模經濟以對抗三星（Samsung）和 SK 海力士。
這裡也可以提一下鎧俠的歷史背景。鎧俠早期是從東芝分出來的企業，SanDisk早期就是與東芝建立合資夥伴關係，但 2018 年東芝將記憶體部門獨立出來改名為鎧俠（Kioxia），雖然母公司變了，但與 SanDisk（當時屬於 WD 旗下）的合資關係依然延續。
2023 年，市場傳出 WD 有意將旗下的快閃部門 SanDisk與鎧俠直接合併，但因韓國大股東SK 海力士的反對等因素而告吹，這也間接導致了 2025 年 WD 將 SanDisk 分拆獨立的決策。
不過，即使SanDisk從WD獨立出來， SanDisk與鎧俠的合作依然持續，尤其是在AI 掀起的巨量投資時代中，兩者合作扮演更重要的角色。2025 年 9 月，雙方宣布位於岩手縣的 北上工廠第二廠房 (K2) 正式投產，目標鎖定 AI 資料中心所需的超高速 SSD 市場。
此外，在市場分工上，鎧俠主要供應給日本及全球電子大廠，而 SanDisk 則強勢掌握消費級（如記憶卡、隨身碟）以及北美、全球的企業級 SSD 市場。
兩家公司在競爭與合作上，維持了一個微妙的平衡，雖然在生產端是密不可分的夥伴，但在通路與終端產品市場，兩者仍是競爭對手。
在合作面上，兩家公司一起開發晶片、一起蓋工廠、一起向設備商壓價。但在競爭面上，兩者在市場上各自以 SanDisk 品牌與 Kioxia 品牌銷售 SSD 與記憶體產品。
因此，總結一下，SanDisk 與鎧俠現在的關係，有如「同一個模子刻出來的親兄弟」。消費者在市場上買到的 SanDisk 高階 SSD，其核心的 NAND 晶片應該就是兩家公司在日本工廠共同生產、共同研發的成果。
讀者看到這裡，應該就會產生一個疑問，為何2023 年 WD 有意將旗下的快閃部門 SanDisk與鎧俠合併時，鎧俠的大股東SK海力士要反對？
回顧一下這個重要的歷史事件，2023 年底，SK 海力士當時是鎧俠的間接股東，正式反對 WD快閃記憶體部門與鎧俠的合併案，導致這場醞釀數年的「記憶體世紀聯姻」最終破局。
SK 海力士之所以投下反對票，主要基於三個核心理由，一是投資價值的減損。SK 海力士在 2018 年透過貝恩資本（Bain Capital）領導的財團，向鎧俠投資了約 3,950 億日圓（約 26 億美元）。
由於SK 海力士持有鎧俠約 15% 的潛在股權，如果合併案達成，新公司的股權將由 WD 股東持有約 50.1%，鎧俠股東持有 49.9%。這會導致 SK 海力士在新巨頭中的持股比例大幅被稀釋，且對新公司的影響力微乎其微。
此外，這個合併案也不符合 SK 海力士的利益。在當年反對合併的會議中，SK海力士的財務長金宇賢在電話會議中明確表示，「考慮到公司在鎧俠投資價值的整體影響，我們目前不同意這項交易。」
SK海力士會反對，關鍵原因當然因為市場排名將因此明顯改變，SK海力士的市場競爭地位將受到威脅。
當時，全球 NAND 快閃記憶體市場的排名大約為，三星、SK 海力士 (含 Solidigm)、鎧俠、WD（當時擁有SanDisk），因此，若WD與鎧俠合併，將催生出一個超級對手，市場占有率將達到約 31-33%，規模將與龍頭三星平起平坐。
因此，SK 海力士擔心自己被邊緣化，合併後，原本排名第二位的 SK 海力士將被遠遠甩在後頭，變成市場上的第三名，且面臨兩個規模遠大於自己的巨頭競爭，這對其長期議價能力與獲利極為不利。
此外，SK 海力士也擔心失去「未來合作」的戰略控制權，因為SK 海力士當初投資鎧俠，並不僅是為了財務回報，更帶有技術戰略的目的，包括在潛在技術的獲取上，作為股東，SK 海力士原本希望未來能與鎧俠在技術研發或代工上有更深入的合作。
而且，WD與鎧俠合併，鎧俠的技術資源將與 WD 深度整合，SK 海力士將徹底失去對這塊日本半導體資產的影響力，等於眼睜睜看著自己的戰略佈局被美國公司接收。
因此，由於 SK 海力士擁有合資協議中的「否決權」（Veto power），這場WD與鎧俠的合併案，終於在 2023 年 10 月正式終止。
至於SK 海力士這個反對案，對WD來說也形成重大影響，也導致 WD的戰略大轉向，既然無法透過合併壯大規模，那就徹底分家。 WD 董事會隨即通過了分拆計畫，將 HDD 與 Flash 業務完全獨立，這也就是為什麼我們在 2025 年看到了「新 SanDisk」重新回歸市場的原因。
在地緣政治下，國與國的競爭如此激烈且敏感，尤其是半導體是稀缺的戰略物資，尤其記憶體又是由南韓企業主導，日本只能勉強維持在NAND F Flash的市占率之下，SanDisk也是在這種激烈競爭的局面下，繼續維持美國企業在記憶體產業的占有率，的確相當不容易。
如今，AI又讓記憶體產業又重新活過來，顯然在2026年持續缺貨，記憶體進入超級大循環的大環境下，SanDisk的影響力應該還會持續發揮，接下來，這場記憶體市場的世紀大競賽，應該還會有不少精彩好戲可以看。
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 7
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 251
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 13 小時前 ・ 25
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 93
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 23
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 87
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 47
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 29