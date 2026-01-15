【林宏文專欄】晶圓缺貨及AI智慧眼鏡 兩則台積電、英特爾、臉書新聞，看AI世代的移民與新住民
今天一大早起床，看到兩則外電報導，一則是談到AI熱潮崛起，「台積電對輝達說不，這為何是英特爾的黃金機會？」另一則是，「臉書（Meta）目前在全球AI智慧眼鏡市占率高達七成，今年還要擴增四倍產能。」兩則新聞引發我對AI時代的一些思考，在此與鍶科技的讀者分享。
第一則報導來自Benzinga，提到AI人工智慧熱潮如今正遭遇一個最主要的限制因素，那就是「你無法滿足客戶的需求」。儘管人工智慧晶片的需求仍然強勁，但全球領先的晶圓代工廠台積電，如今產能已開始捉襟見肘。
這則新聞引用The Information網站的報導，台積電已告知輝達和博通，其產能無法滿足兩家公司的需求。在人工智慧浪潮建立在產能無限擴張假設上的今天，這無疑是一記當頭棒喝。
因此，報導提到，多年來，台積電一直是先進晶片領域無可爭議的把關人。只要設計方案精良，台積電就能生產。然而，人工智慧浪潮改變了一切。先進製程節點的產能有限，交付週期漫長，而所有超大規模資料中心都希望同時獲得優先權。
當台積電表示「產能不足」時，客戶並不會停止在人工智慧領域的投入，而是會開始尋找其他供應商。因此，英特爾便在這種背景下悄悄重回市場，英特爾無需撼動台積電的地位，只需成為過熱供應鏈的洩壓閥就好了。
報導中說，英特爾晶圓代工服務的優勢是顯而易見的，包括產能充足、地理多元化，且與美國產業政策一致。對於面臨數季延期的客戶而言，「產能充足且可靠」遠比「一流但訂單積壓（指台積電）」更為重要。
因此，報導也說，這不是輝達放棄台積電的問題，而是產能供不應求、嚴重不足所造成的困境，客製化晶片、AI加速器以及其他相關工作的負荷，都無法承受長期等待的結果。
這個外電報導，對於平常接觸許多電子業新聞的台灣投資人來說，應該不是新鮮事。因為台灣投資人早就理解全球電子業正處於嚴重供不應求的狀態，而且缺貨導致報價上漲，股票也從半導體、PCB、電源、記憶體、被動元件等，所有類股全部輪流上漲，難怪讓台股可以不斷創新高。
這個新聞最有意思的點，是提到「人工智慧的發展，正從需求（demand）轉向產能分配(allocation)」。台積電的產能限制非但沒有削弱人工智慧的蓬勃發展，反而強化了這個趨勢。
因此，在這種情況下，英特爾的機會出現了。如果製造的重要性開始與晶片設計不相上下，那麼英特爾長期以來被輕視的晶圓代工計畫，或許不再像是一場孤注一擲的賭博，而更像是一次真正的「第二春」。
從股價表現也可以發現，英特爾正受惠這種超級缺貨帶來的好處。英特爾昨天在美股收盤價是48.72美元，已創下近兩年來的新高。晶圓缺貨不只讓台積電享受供不應求與調漲報價的好處，也讓二線的英特爾及三星，同樣受惠於得不到滿足的客戶湧入的訂單。
至於第二則新聞來自彭博，提到全球AI智慧眼鏡市占率高達七成的Meta，2026年還要擴增四倍產能，AI智慧眼鏡市場需求即將迎來「史無前例的爆發期」，不僅Meta受益，包括Google、三星、宏達電等品牌廠均將同步受惠。
這則報導提到，去年Meta智慧眼鏡出貨量約550萬副，如今正與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評估，將擴大AI智慧眼鏡產能，預計年產能上調至2,000萬副，甚至未來考慮擴增至3,000萬副，顯示看好市場前景，也意味今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。
在Meta積極搶攻AI智慧眼鏡市場的同時，法人圈也指出，宏達電、英濟、揚明光、玉晶光等AI智慧眼鏡概念股受惠也會受惠很大。
報導中提到，現階段Meta正在縮減其他硬體項目，並將資源集中到AI智慧眼鏡部門，過去Meta執行長祖克柏曾為「元宇宙」策略投入數十億美元巨額資金，但虛擬實境裝置始終未能開啟大眾市場。
如今，隨著策略調整，祖克柏已將重心轉向AI，並將智慧眼鏡定位為更具現實市場潛力的載體，既能承載AI能力，也更容易被一般消費者接受。
這則關於Meta的報導相當有趣。大家都很清楚，在科技七雄的AI模型競賽中，Meta目前正處於劣勢，如今，祖克柏重組AI人才團隊，沒有放棄競逐AI模型的決心，但更聚焦發展自己的強項AI智慧眼鏡，從擴大應用與出海口著手，這應該是值得關注的發展。
Meta的新布局，也讓我聯想到，前陣子在網路上聽到簡立峰先生的演講，他談到，AI的出現，已促成人機互動的典範出現移轉。而AI智慧眼鏡，很可能就是這個新典範中，一個最可能異軍突起的新應用。
過去的世代，年紀稍長的人，應該都很習慣使用鍵盤與滑鼠，例如PC及筆電，再年輕一點的世代則習慣使用觸控，例如使用手機，至於最新的一代，才出生幾年的小孩，將會習慣用講的，以自然語言和各類平台及產品溝通。
因此，簡立峰說，現有的世代，都只是AI世代的「移民」，下一代才是AI的「原住民」。他還舉例，有教授朋友的六歲外甥女，第一次接觸Gemini時，就能跟它聊天一個多小時，對她來說，這比和媽媽對話還好玩。
確實，新生世代可以跟AI對話，不必用手寫、也不需要觸控，直接用說的就可以溝通對話，可以和AI聊得很愉快，AI會成為這些原住民最重要的知識來源，很可能也會成為教養下一代的新工具。他們從AI中獲取各種知識，比和媽媽講話更順暢。
資料來源：簡立峰
我覺得，這種世代差的確非常明顯，我就是那種使用鍵盤及滑鼠的舊世代，但我的孩子顯然更習慣於使用手機與觸控，很多手機的問題都要詢問他們。至於未來新生代習慣用講的，很多產品及平台的使用介面及設計都會明顯不同。
AI智慧眼鏡，顯然就是這種趨勢下的產物，因為它不可能有鍵盤，使用的觸控也不是傳統的方式，使用環境是AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、MR(混合實境)與XR(延展實境)等，更重要的是，很大一部分人機介面是仰賴語言對話來控制。對AI原住民來說，這才是符合使用習慣的產品。
總結來說，我覺得，對比過去的工業革命，AI帶來的影響及衝擊是相當巨大的，絕對不能小看，而且，AI爆發性的成長，促成半導體及相關電子零件的大缺貨，導致許多電子產業都有漲價的空間，確實可能讓一些二線廠商獲得喘息及雨露均霑的發展機會。
只是，這種漲價帶來的效應不會很長，二線業者若沒有掌握到良機快速進展，等潮水退下來後，很可能再回到原點。
倒是AI掀起新世代對平台與產品使用方法的改變，AI智慧眼鏡這種新人機介面，很可能成為新時代更加仰賴、更離不開的產品。
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 6 小時前 ・ 235
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 50 分鐘前 ・ 15
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 115
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 25
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 12
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 175
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 204
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 95
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 94
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 105
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 4
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 4 小時前 ・ 28
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 3 小時前 ・ 149
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 5
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 57 分鐘前 ・ 3