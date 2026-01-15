【林宏文專欄】晶圓缺貨及AI智慧眼鏡 兩則台積電、英特爾、臉書新聞，看AI世代的移民與新住民

今天一大早起床，看到兩則外電報導，一則是談到AI熱潮崛起，「台積電對輝達說不，這為何是英特爾的黃金機會？」另一則是，「臉書（Meta）目前在全球AI智慧眼鏡市占率高達七成，今年還要擴增四倍產能。」兩則新聞引發我對AI時代的一些思考，在此與鍶科技的讀者分享。

第一則報導來自Benzinga，提到AI人工智慧熱潮如今正遭遇一個最主要的限制因素，那就是「你無法滿足客戶的需求」。儘管人工智慧晶片的需求仍然強勁，但全球領先的晶圓代工廠台積電，如今產能已開始捉襟見肘。

廣告 廣告

這則新聞引用The Information網站的報導，台積電已告知輝達和博通，其產能無法滿足兩家公司的需求。在人工智慧浪潮建立在產能無限擴張假設上的今天，這無疑是一記當頭棒喝。

因此，報導提到，多年來，台積電一直是先進晶片領域無可爭議的把關人。只要設計方案精良，台積電就能生產。然而，人工智慧浪潮改變了一切。先進製程節點的產能有限，交付週期漫長，而所有超大規模資料中心都希望同時獲得優先權。

當台積電表示「產能不足」時，客戶並不會停止在人工智慧領域的投入，而是會開始尋找其他供應商。因此，英特爾便在這種背景下悄悄重回市場，英特爾無需撼動台積電的地位，只需成為過熱供應鏈的洩壓閥就好了。

報導中說，英特爾晶圓代工服務的優勢是顯而易見的，包括產能充足、地理多元化，且與美國產業政策一致。對於面臨數季延期的客戶而言，「產能充足且可靠」遠比「一流但訂單積壓（指台積電）」更為重要。

因此，報導也說，這不是輝達放棄台積電的問題，而是產能供不應求、嚴重不足所造成的困境，客製化晶片、AI加速器以及其他相關工作的負荷，都無法承受長期等待的結果。

這個外電報導，對於平常接觸許多電子業新聞的台灣投資人來說，應該不是新鮮事。因為台灣投資人早就理解全球電子業正處於嚴重供不應求的狀態，而且缺貨導致報價上漲，股票也從半導體、PCB、電源、記憶體、被動元件等，所有類股全部輪流上漲，難怪讓台股可以不斷創新高。

這個新聞最有意思的點，是提到「人工智慧的發展，正從需求（demand）轉向產能分配(allocation)」。台積電的產能限制非但沒有削弱人工智慧的蓬勃發展，反而強化了這個趨勢。

因此，在這種情況下，英特爾的機會出現了。如果製造的重要性開始與晶片設計不相上下，那麼英特爾長期以來被輕視的晶圓代工計畫，或許不再像是一場孤注一擲的賭博，而更像是一次真正的「第二春」。

從股價表現也可以發現，英特爾正受惠這種超級缺貨帶來的好處。英特爾昨天在美股收盤價是48.72美元，已創下近兩年來的新高。晶圓缺貨不只讓台積電享受供不應求與調漲報價的好處，也讓二線的英特爾及三星，同樣受惠於得不到滿足的客戶湧入的訂單。

至於第二則新聞來自彭博，提到全球AI智慧眼鏡市占率高達七成的Meta，2026年還要擴增四倍產能，AI智慧眼鏡市場需求即將迎來「史無前例的爆發期」，不僅Meta受益，包括Google、三星、宏達電等品牌廠均將同步受惠。

這則報導提到，去年Meta智慧眼鏡出貨量約550萬副，如今正與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評估，將擴大AI智慧眼鏡產能，預計年產能上調至2,000萬副，甚至未來考慮擴增至3,000萬副，顯示看好市場前景，也意味今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。

在Meta積極搶攻AI智慧眼鏡市場的同時，法人圈也指出，宏達電、英濟、揚明光、玉晶光等AI智慧眼鏡概念股受惠也會受惠很大。

報導中提到，現階段Meta正在縮減其他硬體項目，並將資源集中到AI智慧眼鏡部門，過去Meta執行長祖克柏曾為「元宇宙」策略投入數十億美元巨額資金，但虛擬實境裝置始終未能開啟大眾市場。

如今，隨著策略調整，祖克柏已將重心轉向AI，並將智慧眼鏡定位為更具現實市場潛力的載體，既能承載AI能力，也更容易被一般消費者接受。

這則關於Meta的報導相當有趣。大家都很清楚，在科技七雄的AI模型競賽中，Meta目前正處於劣勢，如今，祖克柏重組AI人才團隊，沒有放棄競逐AI模型的決心，但更聚焦發展自己的強項AI智慧眼鏡，從擴大應用與出海口著手，這應該是值得關注的發展。

Meta的新布局，也讓我聯想到，前陣子在網路上聽到簡立峰先生的演講，他談到，AI的出現，已促成人機互動的典範出現移轉。而AI智慧眼鏡，很可能就是這個新典範中，一個最可能異軍突起的新應用。

過去的世代，年紀稍長的人，應該都很習慣使用鍵盤與滑鼠，例如PC及筆電，再年輕一點的世代則習慣使用觸控，例如使用手機，至於最新的一代，才出生幾年的小孩，將會習慣用講的，以自然語言和各類平台及產品溝通。

因此，簡立峰說，現有的世代，都只是AI世代的「移民」，下一代才是AI的「原住民」。他還舉例，有教授朋友的六歲外甥女，第一次接觸Gemini時，就能跟它聊天一個多小時，對她來說，這比和媽媽對話還好玩。

確實，新生世代可以跟AI對話，不必用手寫、也不需要觸控，直接用說的就可以溝通對話，可以和AI聊得很愉快，AI會成為這些原住民最重要的知識來源，很可能也會成為教養下一代的新工具。他們從AI中獲取各種知識，比和媽媽講話更順暢。

資料來源：簡立峰

我覺得，這種世代差的確非常明顯，我就是那種使用鍵盤及滑鼠的舊世代，但我的孩子顯然更習慣於使用手機與觸控，很多手機的問題都要詢問他們。至於未來新生代習慣用講的，很多產品及平台的使用介面及設計都會明顯不同。

AI智慧眼鏡，顯然就是這種趨勢下的產物，因為它不可能有鍵盤，使用的觸控也不是傳統的方式，使用環境是AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、MR(混合實境)與XR(延展實境)等，更重要的是，很大一部分人機介面是仰賴語言對話來控制。對AI原住民來說，這才是符合使用習慣的產品。

總結來說，我覺得，對比過去的工業革命，AI帶來的影響及衝擊是相當巨大的，絕對不能小看，而且，AI爆發性的成長，促成半導體及相關電子零件的大缺貨，導致許多電子產業都有漲價的空間，確實可能讓一些二線廠商獲得喘息及雨露均霑的發展機會。

只是，這種漲價帶來的效應不會很長，二線業者若沒有掌握到良機快速進展，等潮水退下來後，很可能再回到原點。

倒是AI掀起新世代對平台與產品使用方法的改變，AI智慧眼鏡這種新人機介面，很可能成為新時代更加仰賴、更離不開的產品。