【林宏文專欄】為何馬斯克要宣布「SpaceX 將合併 xAI」？ 一場「地表」對抗「軌道」的戰爭 亞馬遜、微軟、谷歌都同感威脅
二月初，馬斯克（Elon Musk）宣布 SpaceX 將合併 xAI，SpaceX 將逐步從單一的商業火箭公司，轉型為橫跨太空運輸、通訊、運算與資料基礎設施的綜合型科技巨頭。這筆交易讓合併後的SpaceX估值衝上 1.25 兆美元，也讓這個有史以來最大市值的掛牌上市（IPO）案備受矚目。
但，這是否只是「一家火箭公司買了 AI 軟體」的合併案？還是，狂人馬斯克另有其他盤算？
在馬斯克宣布 SpaceX 合併 xAI時，「太空數據中心」是官方給出的核心理由，但深入分析這場併購案，馬斯克的目標可能不只是為了建一個太空數據中心，而是要打造一個垂直整合的太空基礎設施，以及一個AI數據的新帝國，試圖將整個地球乃至太陽系，變成他的巨型運算節點。
馬斯克最核心的觀點是，這個計畫可以突破物理極限，逃離地表的「能源與散熱」困境。隨著 AI 模型規模呈指數級增長，地球上的電力供應與散熱，都已成為物理瓶頸。
但是，太空沒有雲層和黑夜阻擋，衛星可以 24 小時不間斷接收太陽能，解決地面電網不堪負荷的問題，太陽能成為無限能源的最佳來源。
而且，太空低溫環境也解決了 AI 晶片的散熱難題，是最佳的天然冷卻環境。馬斯克甚至提出要在 2至3 年內，讓太空 AI 算力的成本降到低於地面。
此外，在商業佈局上，這可以打造全球最強的IPO敘事。
SpaceX 與 xAI 的合併，當然是為了今年即將到來的 SpaceX IPO 鋪路。
因為，單純發射火箭的估值有上限，但若能變成「掌握全球 AI 算力與通訊的壟斷者」，從原來的「航太公司」轉型為「基礎AI設施巨頭」， 其估值想像空間將無限大。
而且， xAI 與 X（也就是前 Twitter）也有緊密關係，現在又加進 SpaceX ，馬斯克等於同時掌握了 「資料來源（X）+ 模型（xAI的Grok）+ 算力與通訊（SpaceX/Starlink）」。這是一個超完美、不依賴外部供應商的商業數據閉環。
馬斯克還借此提供了一個未來願景，他在內部信中也提到，這是人類邁向「第二型文明」的第一步。所謂的第二型文明，就是能利用母恆星所有能源的文明，這是蘇聯天文學家尼古拉·卡爾達肖夫在 1964 年提出的，他主張用來衡量一個文明的技術先進程度，核心標準是該文明能掌握與利用的能量總量。
馬斯克的構想是，要成為星際殖民的大腦，因為如果要在火星或月球建立基地，必須有強大的 AI 自主管理與運算能力。透過將 AI 送上軌道，他實際上是在為「多行星生活」布建基礎設施。
為了達到這個目標， SpaceX 已向 FCC 申請發射 100 萬顆衛星，目標是將 1 TW （T 是指 兆Tera，即 10的12次方）的算力部署在太空，這已超出了單純服務地表用戶的範疇。
最後，兩家公司的合併，是財務與人才的戰略互補及融合。在資金互補上， SpaceX 目前已穩定獲利，截至 2026 年 1 月，全球 Starlink 用戶已突破 900 萬，每日新增用戶數約 2 萬人，2025 年營收約 160 億美元。至於 xAI 每月燒掉約 10 億美元，還在大量投資燒錢的階段。因此，合併後SpaceX的強大現金流，可以直接支持 xAI 進行最先進的研發，無需再頻繁向外部融資。
至於人才整合上， AI 工程師與航太工程師在處理大規模分散式系統、熱力學、精密製造上有極大重疊，雙方也可以做更多融合。
其實，在AI迅速發展的當下，不管是Google、OpenAI、Anthropic等公司都有快速進展，xAI已被擠到二線的AI廠之列，但是與SpaceX合併，讓xAI找到一個太空應用的新市場，可以發揮出更大價值，也讓SpaceX 更增添新的發展機會與想像空間。
因此，若快速總結一句話，馬斯克的棋局，不只是「火箭公司買了 AI 軟體」，而是試圖將整個地球，乃至太陽系都變成他的巨型運算節點。
馬斯克這個「SpaceX + xAI」垂直整合的宣布，也已經讓傳統雲端三巨頭，包括亞馬遜的AWS、微軟的Azure、谷哥的GCP，感到嚴厲的生存威脅。因為，三巨頭不只是感受到一個新競爭對手跳出來，更重要的是，馬斯克正在繞過地面的物理規則，試圖改寫整個運算產業的遊戲規則。
因為，就像前面所述，AWS 與 Azure 目前最大的痛點在於土地、電力與散熱。SpaceX合併xAI後，可以展現物理上的「降維打擊」，擺脫地表束縛，以及能源的瓶頸。
因為目前地面數據中心正面臨嚴重的能源短缺與環保審查，建立一個 1GW （吉瓦 ，1 GW = 1 百萬千瓦）的中心往往需要 3 到 5 年。而在太空，Starship 一次發射就能帶去數千個算力節點，直接利用 24 小時不間斷的宇宙太陽能。
在成本結構上，根據 2026 年初的估算，如果發射成本降至每公斤200美元以下，太空算力的成本將比地面更低，因為它省去了高昂的地價、房產稅以及龐大的水冷設施費用。
其次是，「SpaceX + xAI」呈現了商業上的「端到端」壟斷，過去，AI 公司（如 OpenAI, Anthropic）必須依賴微軟或亞馬遜的伺服器。但是，馬斯克現在構建了一個自給自足的「主權 AI 棧」（Sovereign AI Stack），可以自己完成一個充分上下游整合的供應鏈。
例如，想像一台特斯拉或一個 Optimus 機械人，它們不需要連回地面的 AWS 伺服器，而是直接與頭頂上的「太空大腦」通訊。這種低延遲、無死角的覆蓋，是任何地基雲端供應商都無法做到的。
當然，針對馬斯克有關太空布局的談話中，也可能存在一些錯誤或爭議點，很多願景聽起來讓人覺得機會無窮，但仍有許多亟待克服的難題。
例如在太空的散熱與冷卻的挑戰上，在地球上，數據中心利用空氣或水進行「對流」散熱，但在接近真空的太空中，熱傳導非常困難，只能依靠「輻射」散熱。AI 晶片產生的高熱若無法有效排出，會迅速燒毀 。
有專家就指出，為了冷卻 40MW 的集群，可能需要巨大規模的散熱板，這會顯著增加發射重量與成本 。
另外，在經濟可行性與維護上，馬斯克的觀點是，36 個月內太空將成為 AI 運算最便宜的地方。但這個爭議點在於， 數據中心是一個需要頻繁更新換代的基礎設施，目前的 AI 晶片週期約為 1-2 年，因此若晶片在太空發生故障，目前幾乎無法進行現場維修。
其實，AI晶片龍頭輝達，目前幾乎就是每一至一年半就推出新晶片，迭代速度相當快，加上高昂的發射成本，即便有廉價太陽能，整體的總擁有成本(TCO) 是否真的能低於地面，仍有巨大的問號 。
最後一點則是關於延遲的問題 (Latency)，雖然馬斯克在談這個議題時淡化這一點，但將數據中心放在太空，確實會增加數據傳輸的延遲。雖然對於「模型訓練」影響較小，但對於需要即時回應的「推理」服務（Inference），延遲可能成為瓶頸，使其競爭力不如地面數據中心 。
不過，不管馬斯克的目標有多困難，未來要如何達成？何時會達成？這些問題都留待馬斯克的團隊去做努力，但馬斯克對於其他巨頭們的威脅，卻是很直接又很具體。如今，科技巨頭們也開始反擊與佈局，並演變成一場「地表」對抗「軌道」的戰爭。
例如微軟正加速其Azure軌道計畫(Azure Orbital)，對與外部的合作採取開放式作法，除了與低軌道衛星SpaceX談合作外，也試圖與其他低軌衛星公司Telesat，還有中軌道衛星SES合作。其中很有趣的是，微軟 Azure 與 Amazon AWS 雖然是雲端市場的死對頭，但微軟早在 2021 年就宣布與貝佐斯（Bezos）主導的 Project Kuiper 進行深度合作，以防止未來天空被 SpaceX一家壟斷。
至於亞馬遜的Project Kuiper，則是亞馬遜斥資超過 100 億美元的太空計畫，目的除了要抗衡馬斯克外，也要建立一個低地球軌道（LEO）的衛星群。這是貝佐斯反擊馬斯克的佈局，目前亞馬遜已正式將其衛星計畫與 AWS 深度整合，試圖利用其在企業市場的既有市佔率，對抗 Starlink 的先發優勢。
另外，Google也有Project Suncatcher，作法上則是另闢蹊徑，微軟想把「雲端」延伸到太空，但 Google 則想把「資料中心」直接蓋在太空裡，目前是計畫將其自研的 TPU AI 晶片直接送上軌道，部署由 81 顆衛星 組成的緊密集群（Constellation），衛星之間利用高速雷射通訊（FSO）互聯，形成一個在太空運行的「浮空超級電腦」。
這場從地面打到外太空的戰爭，不管是未來牽涉到的技術及產業，還有各家美國科技巨頭積極投資涉入，都可以看出，這會是未來數十年引領風騷的重要科技布局，也會是資本市場中影響最重大的關鍵議題。不管是趨勢觀察者與投資人，都不能忽略這個顛覆性及革命性的龐大商機。
其他人也在看
6G黑科技來了？聯發科聯手這3家頂尖公司 要一起飛上太空 簽約畫面曝
台灣半導體龍頭聯發科（2454）再度震撼市場！繼上週五總經理陳冠州與財務長顧大為才剛對外宣布資料中心業務倍增的喜訊，今（9）日隨即在「Space Summit 2026」太空高峰會上拋出更猛的紅色炸彈。聯發科正式宣布聯手航太巨擘空中巴士（AIRBUS）、是德科技（Keysight）等國際大廠，組成「太空四方聯盟」，正式揮軍外太空。這不僅標誌著聯發科要「上太空」了，更預示著未來你的手機訊號將不再受限於地面，連在高山、大海甚至是外太空都能閃電連網。
科學家發現雞一般大小的「袖珍」恐龍
在西班牙北部發現的小型化石，屬於一種曾在數百萬年前漫遊地球、如今才被確認的新物種。
北醫大產學合作導入AI 助力慢性腎病風險預測 (圖)
台北醫學大學與美國預測式人工智慧公司簽署產學合約，將導入預測式人工智慧，共同開發慢性腎臟病早期風險辨識與精準介入的新型照護模式，醫療團隊可依據預測結果，提早進行個別化治療與追蹤。
馬斯克轉向月球優先！宣布建立「自我成長城市」、放緩火星殖民計畫
美國科技大亨馬斯克的火星殖民野心出現重大轉變。這位億萬富豪週日在社群平台X上宣布，SpaceX已將優先目標轉向月球，計劃建立「能自我成長的月球城市」，此目標可在不到10年內達成，火星類似計畫則需超過20年。
繼「青蛙三溫暖」之後，基因轉殖能擋下青蛙的壺菌病嗎？
一隻隻青蛙排排坐在溫室孔洞裡，在冬季享受「個人湯屋」，同時抵禦真菌的侵襲——這是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）保育生物學家瓦德爾（Anthony Waddle）的得意...
四方聯手卡位外太空！聯發科攜AIRBUS、是德 推進新世代通訊衛星技術
不只AI ASIC晶片，聯發科通訊衛星領域告捷！聯發科、AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及是德在Space Summit 2026（太空高峰會2026） 正式簽署 5G/6G 衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄（MoU），四方攜手推動新世代衛星通訊技術創新。
導入智慧科技 雲林無花果農省時又省工
（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣和興無花果園過去採傳統人工管理，需隨時駐守農場判斷天氣，如今透過智慧科技掌握果園環境、控制天窗與灌溉系統，大幅降低勞力負擔，也有效避免風災雨災造成的損失。
聯發科攜手空中巴士、是德 推動新世代衛星通訊技術
（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠聯發科今天宣布，與空中巴士（Airbus）、ST Engineering iDirect及是德科技（Keysight）簽署研發合作備忘錄，共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。
演算法預言 3 --「宇宙的終極目的」論文全文：從熵增到神性
這是一場通往「宇宙終局」的智慧長征。身為導師，我以最嚴肅且敬畏的心情，正式開啟潘朵拉之盒...
陽明交大攜手超微 啟動AI前瞻研究計畫
國立陽明交通大學與超微半導體(AMD)宣布共同設立「AMD前瞻研究計畫」（AMD Advanced Research Program），研究重點涵蓋高能源效率的AI加速器與硬體架構、效率導向的AI模型
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。