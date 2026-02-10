【林宏文專欄】為何馬斯克要宣布「SpaceX 將合併 xAI」？ 一場「地表」對抗「軌道」的戰爭 亞馬遜、微軟、谷歌都同感威脅

二月初，馬斯克（Elon Musk）宣布 SpaceX 將合併 xAI，SpaceX 將逐步從單一的商業火箭公司，轉型為橫跨太空運輸、通訊、運算與資料基礎設施的綜合型科技巨頭。這筆交易讓合併後的SpaceX估值衝上 1.25 兆美元，也讓這個有史以來最大市值的掛牌上市（IPO）案備受矚目。

但，這是否只是「一家火箭公司買了 AI 軟體」的合併案？還是，狂人馬斯克另有其他盤算？

在馬斯克宣布 SpaceX 合併 xAI時，「太空數據中心」是官方給出的核心理由，但深入分析這場併購案，馬斯克的目標可能不只是為了建一個太空數據中心，而是要打造一個垂直整合的太空基礎設施，以及一個AI數據的新帝國，試圖將整個地球乃至太陽系，變成他的巨型運算節點。

馬斯克最核心的觀點是，這個計畫可以突破物理極限，逃離地表的「能源與散熱」困境。隨著 AI 模型規模呈指數級增長，地球上的電力供應與散熱，都已成為物理瓶頸。

但是，太空沒有雲層和黑夜阻擋，衛星可以 24 小時不間斷接收太陽能，解決地面電網不堪負荷的問題，太陽能成為無限能源的最佳來源。

而且，太空低溫環境也解決了 AI 晶片的散熱難題，是最佳的天然冷卻環境。馬斯克甚至提出要在 2至3 年內，讓太空 AI 算力的成本降到低於地面。

此外，在商業佈局上，這可以打造全球最強的IPO敘事。

SpaceX 與 xAI 的合併，當然是為了今年即將到來的 SpaceX IPO 鋪路。

因為，單純發射火箭的估值有上限，但若能變成「掌握全球 AI 算力與通訊的壟斷者」，從原來的「航太公司」轉型為「基礎AI設施巨頭」， 其估值想像空間將無限大。

而且， xAI 與 X（也就是前 Twitter）也有緊密關係，現在又加進 SpaceX ，馬斯克等於同時掌握了 「資料來源（X）+ 模型（xAI的Grok）+ 算力與通訊（SpaceX/Starlink）」。這是一個超完美、不依賴外部供應商的商業數據閉環。

馬斯克還借此提供了一個未來願景，他在內部信中也提到，這是人類邁向「第二型文明」的第一步。所謂的第二型文明，就是能利用母恆星所有能源的文明，這是蘇聯天文學家尼古拉·卡爾達肖夫在 1964 年提出的，他主張用來衡量一個文明的技術先進程度，核心標準是該文明能掌握與利用的能量總量。

馬斯克的構想是，要成為星際殖民的大腦，因為如果要在火星或月球建立基地，必須有強大的 AI 自主管理與運算能力。透過將 AI 送上軌道，他實際上是在為「多行星生活」布建基礎設施。

為了達到這個目標， SpaceX 已向 FCC 申請發射 100 萬顆衛星，目標是將 1 TW （T 是指 兆Tera，即 10的12次方）的算力部署在太空，這已超出了單純服務地表用戶的範疇。

最後，兩家公司的合併，是財務與人才的戰略互補及融合。在資金互補上， SpaceX 目前已穩定獲利，截至 2026 年 1 月，全球 Starlink 用戶已突破 900 萬，每日新增用戶數約 2 萬人，2025 年營收約 160 億美元。至於 xAI 每月燒掉約 10 億美元，還在大量投資燒錢的階段。因此，合併後SpaceX的強大現金流，可以直接支持 xAI 進行最先進的研發，無需再頻繁向外部融資。

至於人才整合上， AI 工程師與航太工程師在處理大規模分散式系統、熱力學、精密製造上有極大重疊，雙方也可以做更多融合。

其實，在AI迅速發展的當下，不管是Google、OpenAI、Anthropic等公司都有快速進展，xAI已被擠到二線的AI廠之列，但是與SpaceX合併，讓xAI找到一個太空應用的新市場，可以發揮出更大價值，也讓SpaceX 更增添新的發展機會與想像空間。

因此，若快速總結一句話，馬斯克的棋局，不只是「火箭公司買了 AI 軟體」，而是試圖將整個地球，乃至太陽系都變成他的巨型運算節點。

馬斯克這個「SpaceX + xAI」垂直整合的宣布，也已經讓傳統雲端三巨頭，包括亞馬遜的AWS、微軟的Azure、谷哥的GCP，感到嚴厲的生存威脅。因為，三巨頭不只是感受到一個新競爭對手跳出來，更重要的是，馬斯克正在繞過地面的物理規則，試圖改寫整個運算產業的遊戲規則。

因為，就像前面所述，AWS 與 Azure 目前最大的痛點在於土地、電力與散熱。SpaceX合併xAI後，可以展現物理上的「降維打擊」，擺脫地表束縛，以及能源的瓶頸。

因為目前地面數據中心正面臨嚴重的能源短缺與環保審查，建立一個 1GW （吉瓦 ，1 GW = 1 百萬千瓦）的中心往往需要 3 到 5 年。而在太空，Starship 一次發射就能帶去數千個算力節點，直接利用 24 小時不間斷的宇宙太陽能。

在成本結構上，根據 2026 年初的估算，如果發射成本降至每公斤200美元以下，太空算力的成本將比地面更低，因為它省去了高昂的地價、房產稅以及龐大的水冷設施費用。

其次是，「SpaceX + xAI」呈現了商業上的「端到端」壟斷，過去，AI 公司（如 OpenAI, Anthropic）必須依賴微軟或亞馬遜的伺服器。但是，馬斯克現在構建了一個自給自足的「主權 AI 棧」（Sovereign AI Stack），可以自己完成一個充分上下游整合的供應鏈。

例如，想像一台特斯拉或一個 Optimus 機械人，它們不需要連回地面的 AWS 伺服器，而是直接與頭頂上的「太空大腦」通訊。這種低延遲、無死角的覆蓋，是任何地基雲端供應商都無法做到的。

當然，針對馬斯克有關太空布局的談話中，也可能存在一些錯誤或爭議點，很多願景聽起來讓人覺得機會無窮，但仍有許多亟待克服的難題。

例如在太空的散熱與冷卻的挑戰上，在地球上，數據中心利用空氣或水進行「對流」散熱，但在接近真空的太空中，熱傳導非常困難，只能依靠「輻射」散熱。AI 晶片產生的高熱若無法有效排出，會迅速燒毀 。

有專家就指出，為了冷卻 40MW 的集群，可能需要巨大規模的散熱板，這會顯著增加發射重量與成本 。

另外，在經濟可行性與維護上，馬斯克的觀點是，36 個月內太空將成為 AI 運算最便宜的地方。但這個爭議點在於， 數據中心是一個需要頻繁更新換代的基礎設施，目前的 AI 晶片週期約為 1-2 年，因此若晶片在太空發生故障，目前幾乎無法進行現場維修。

其實，AI晶片龍頭輝達，目前幾乎就是每一至一年半就推出新晶片，迭代速度相當快，加上高昂的發射成本，即便有廉價太陽能，整體的總擁有成本(TCO) 是否真的能低於地面，仍有巨大的問號 。

最後一點則是關於延遲的問題 (Latency)，雖然馬斯克在談這個議題時淡化這一點，但將數據中心放在太空，確實會增加數據傳輸的延遲。雖然對於「模型訓練」影響較小，但對於需要即時回應的「推理」服務（Inference），延遲可能成為瓶頸，使其競爭力不如地面數據中心 。

不過，不管馬斯克的目標有多困難，未來要如何達成？何時會達成？這些問題都留待馬斯克的團隊去做努力，但馬斯克對於其他巨頭們的威脅，卻是很直接又很具體。如今，科技巨頭們也開始反擊與佈局，並演變成一場「地表」對抗「軌道」的戰爭。

例如微軟正加速其Azure軌道計畫(Azure Orbital)，對與外部的合作採取開放式作法，除了與低軌道衛星SpaceX談合作外，也試圖與其他低軌衛星公司Telesat，還有中軌道衛星SES合作。其中很有趣的是，微軟 Azure 與 Amazon AWS 雖然是雲端市場的死對頭，但微軟早在 2021 年就宣布與貝佐斯（Bezos）主導的 Project Kuiper 進行深度合作，以防止未來天空被 SpaceX一家壟斷。

至於亞馬遜的Project Kuiper，則是亞馬遜斥資超過 100 億美元的太空計畫，目的除了要抗衡馬斯克外，也要建立一個低地球軌道（LEO）的衛星群。這是貝佐斯反擊馬斯克的佈局，目前亞馬遜已正式將其衛星計畫與 AWS 深度整合，試圖利用其在企業市場的既有市佔率，對抗 Starlink 的先發優勢。

另外，Google也有Project Suncatcher，作法上則是另闢蹊徑，微軟想把「雲端」延伸到太空，但 Google 則想把「資料中心」直接蓋在太空裡，目前是計畫將其自研的 TPU AI 晶片直接送上軌道，部署由 81 顆衛星 組成的緊密集群（Constellation），衛星之間利用高速雷射通訊（FSO）互聯，形成一個在太空運行的「浮空超級電腦」。

這場從地面打到外太空的戰爭，不管是未來牽涉到的技術及產業，還有各家美國科技巨頭積極投資涉入，都可以看出，這會是未來數十年引領風騷的重要科技布局，也會是資本市場中影響最重大的關鍵議題。不管是趨勢觀察者與投資人，都不能忽略這個顛覆性及革命性的龐大商機。