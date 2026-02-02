【林宏文專欄】美中競賽已成合作與共榮局面？ 市場很大，各取所需 兩強較勁下台灣勝出之道

日前參加一個有關美中經濟與科技競賽的座談，談到2025年中國的貿易出口數據，以及美中的科技競賽，也談到黃仁勲對輝達產品銷售中國市場的一些看法，有一些討論的火花，在此與各位讀者分享。

先看2025年中國外銷出口的數字。2025年中國整體外銷出口達26.99兆元人民幣（約3.77兆美元），增長6.1%，至於進口總額為18.48兆元人民幣（約2.58兆美元），同比增長0.5%。

雖然出口成長6.1%，但出口地區的消長明顯改變，中國對美外銷出口減少兩成，但對東南亞是成長13.4%，對歐盟增加8.4%。

此外，在中國出口的產品中，被分類為高技術產品與綠色產業也有明顯增加，例如高技術產品出口5.25兆元人民幣，同比增長13.2%，其中工業機器人出口增長48.7%，中國成為淨出口國，另外高端機床、專用裝備出口增長超過20%。在綠色產業部分，鋰電池出口增長26.2%，風力發電機組出口增長48.7%，電動摩托車及腳踏車出口增長18.1%，鐵道電力機車出口增長27.1%。

最引人注意的是，中國整體汽車出口達709.8萬輛，成長21.1%，其中新能源車出口量達到約261.5萬輛，大幅成長103.7%，成為汽車出口的成長引擎。新能源車已占中國汽車出口的三分之一以上，顯示出口結構快速升級。

從中國的出口成長數字來看，美國總統川普大幅拉高對中國課徵高關稅，對中國外銷美國確實造成衝擊，但中國也積極發展其他市場，還是達成出口成長的成績。

此外，另一個重點是，中國去年創造了將近1.2兆美元的貿易順差，這是歷史新高數字，也是世界上第一次有國家出口貿易順差高達上兆美元以上。

不過，若注意一下進口數字，中國出口成長6.1%，但進口值則只成長0.5%，可以說接近持平。進口沒有成長，原因當然是需求不足，或即使有需求，但也買不到，例如中國大陸很想進口半導體設備、高階晶片及精密零件與材料，但這些都在美國禁令下被限制。

因此，中國去年出口表現不差，主持人也詢問我一個問題，外界都很關心中國大陸在AI、半導體的發展，他提到中國的AI發展緊追美國之後，半導體成熟製程部分似乎也擺脫之前「爛尾」的拖累。但這些成績單，為何沒有帶動中國的內需？

我的回答是，雖然中國大陸外銷出口數字還不錯，但若關注整體經濟情況，如今內需難以提振，需求疲軟，主因是民眾失業率加劇，收入減少，即使去年中國股市上漲，但民眾不敢消費，而且房價大跌導致資產貶值，房價占中國民眾資產最大，房價明顯縮水讓大家都感覺變窮了。

另外內需消費疲軟的另一個原因，是中國的社會保障不足，民眾對未來的醫療、養老、失業等基本生活需求感到不確定，即便手中有錢，也會傾向於存起來以備不時之需，而非投入消費，這就是所謂的預防性儲蓄。

至於在半導體、AI晶片相關領域，中國政府積極投資，絕對不想落後美國，因此表現確實不差，例如在AI晶片，就有包括寒武紀、摩爾線程、沐曦等AI股票掛牌上市，中國在AI晶片的投入，是全世界僅次於美國的第二大國，這些公司業績成長都有爆發力，本益比也拉高到300倍以上。

但是，AI晶片受限於沒有高階半導體製程，目前都還還處於虧損或小幅獲利階段。至於因為無法在先進製程競爭，因此中國鎖定成熟製程積極發展，目前表現也是不錯。

只是，不管AI晶片或半導體投資，這些都比較偏向於產業政策的驅動及政策補貼，而且從業人員不像過去移動互聯網的普及，比較限於科技巨頭與資本階級，對中產階級來說幫助有限。

座談會中也談到美中競賽的問題，我也提到一個觀點，美中的競賽，雖然還在激烈進行中，但迄今看到的結果，似乎雙方都找到自己的位置，進入競合共榮的階段。

先看一下美國。我過去在專欄文章中有提過，川普總統上任後的第一年，已經把美國從過去的「石油美元」，成功過度到「AI科技美元」，這個大轉變已經大致建立完成。

美國目前建構的AI生態圈，是將美國最強大的AI模型與AI晶片，銷售到全世界，黃仁勳則是AI教主，過去跟著川普到世界各國去推動主權AI，從沙烏地阿拉伯、馬來西亞、越南、印度、日本、法國、德國、英國等，各國都在加碼建設，地緣政治因素，也驅動了美國AI產業輸出的豐碩成果。

過去大家都說OpenAI吸引大廠投資，形成一個互相投資迴路的「永動機」，事實上，美國建構的AI生態鏈，也可以視為是一個永動機，這個永動機把中國勢力排除在外，但把相關國家都拉進來，包括台灣的半導體製造、韓國的記憶體、日本的半導體設備及材料，再加上荷蘭的EUV設備機台等，美國AI科技美元的生態鏈，已把全世界重要國家都拉攏入內。

美國建好AI生態圈後，中國也想急起直追，也在建設自己的AI生態鏈，但這個生態圈與美國不同，基本上是由中國自己獨立建構，從設計、製造到先進封裝，還有週邊設備、材料都要自己建，還有包括下游的各種自駕車、機器人等應用，全部自己來。

中國在許多領域正努力追趕中，但有些成熟的應用已經有很好的成績，中國想要靠一己之力，來對抗美國聯合各國的國際兵團。

從打造市場機會與建構生態圈的方向來看，川普總統擺明的就是，AI與晶片這一塊美國是要定了，一定要明顯超前，不讓中國有越雷池一步的機會。此外，從航太、低軌衛星、機器人到核電等能源領域，美國也展現決心，積極投資，不想讓中國追趕上。

至於中國半導體業在美國打壓下，只能自己獨立發展，但在各國的半導體製造、設備、材料都不足的情況下，全部都要自己發展，一定阻礙發展的時間與進程。

至於在資本市場的動作上，今年美股將有三家重量級企業掛牌上市，其中兩家是AI模型公司Anthropic及OpenAI，目前估值分別為3,500億及5,000億美元，另一家估值已上看1兆到1.5兆美元的SpaceX，市場樂觀預估，SpaceX有機會成為史上最大規模的IPO。

不過，今年開春後，中國大陸向國際電信聯盟（ITU）提交新增20.3萬顆衛星的頻率與軌道資源申請，也展現要與SpaceX積極爭搶太空商機。

中國在先進及尖端科技領域緊追在後，或許目前還未追趕上，但在中低階市場，則展現通吃的企圖，從上述2025年外銷出口還可以成長5%，就可以理解，中國拼命將產能過剩的製造能量，加速外銷出口到全世界。

例如對東南亞輸出成長13.4%，這個數字代表的，有些是中國透過東南亞出口到其他國家，但也有直接賣到東南亞國家的終端產品，例如電動車與相關的民生消費品，都是便宜而且具競爭力的東西。

中低階市場不是美國人的菜，美國也很難和中國在這個市場競爭。中國早就是世界工廠，出口這些低價且有競爭力的消費品，是輕而易舉的事，地球上已很難有任何一個經濟體，可以和中國競爭這個中低階市場。

因此，美國也很清楚，一定要站穩半導體與AI這種高端市場，積極把製造業吸引到美國，對美國產業才有大加分，韓國的造船業到美國投資，也是要幫助目前美國幾乎已不存在的造船產業，在軍工、敏感科技等的投資，都對美國強化產業及國家競爭力有大幫助。

因此，美中較勁迄今的成果，似乎可以看出來，世界很大，可以分成兩個世界，美、中各有角色，也各擅勝場，各自爭取自己的位置，形成既競合但又共榮的關係。

至於台灣電子業，在這種美中競賽的局面中，台灣其實也沒有太多籌碼與選項，台灣的AI晶片及AI伺服器全球市占都超過九成，如今美國主導AI與晶片，此刻美國非常需要台灣，台灣也只有和美國合作，才有最佳的發展。

而目前的中國，幾乎所有產業都要自己做，每個產業的佈局都是垂直整合，從品牌、設計、製造、銷售、通路等項目，全面都自己做，也只有信任自己人，這種情況，當然也讓許多國家難以切入。

上周，我也提到台灣電子產業，其實很自然地走到現在的局面，與美國產業鏈整合，美國AI模型及AI晶片廠商訂規格、做設計，台灣則負責製造及商品化，彼此密切合作，這是很成功的互補又分工的模式。

因此，當時我提到以緯穎為例 ，緯穎是目前AI伺服器行業的大贏家，創下台灣上市櫃企業每股稅後純益（EPS）最高記錄275.06元。

緯穎董事長洪麗寗認為，選擇中國市場，要面對的風險就是智慧財產權（IP）被搶走，台灣企業要面對不只是本地企業的競爭，還有藏在背後的中國政府，因為中國要全面發展自己的產業並取代外國供應商。

如今，輝達執行長黃仁勳再度飛來台灣，主持人也詢問，輝達AI晶片H200進口中國的相關問題。

對於外傳中國大陸已核准首批輝達AI晶片H200進口，黃仁勳語出驚人表示，「那是假新聞」。黃仁勳說，他過去幾天在中國大陸訪問中會見了客戶和官員，但沒有收到任何H200晶片的新訂單。他也補充說，這款晶片「非常適合」中國市場、「決定權在中方手中，他們仍在考慮，我們正在耐心等待」。

H200代表的美中科技博弈，因此，主持人也問我，輝達這次也要面對中國政府，是不是也像先前我提的，緯穎董事長洪麗寗的困境很類似？

我的回答是，輝達目前的困境，與當年的緯穎已有一些不同。當年緯穎的創業是在選擇客戶及戰場，當時決定不做大陸BAT的生意，而是做美國四大CSP廠，因此整個供應鏈都沒有在中國投資，也避免了被中國企業取代的威脅。

至於目前的輝達，供應鏈幾乎全都是台灣廠商，因此已經避開中國企業學習與取代的機會。但是，輝達目前要經營中國市場，希望晶片可以賣到中國市場，重點反而是，中國本地的供應商正快速崛起，如果不能賣到中國，不僅丟掉業務機會，更擔心讓當地競爭對手坐大，這才是輝達目前的困境。