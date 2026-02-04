【林宏文專欄】鈣鈦礦將是「太陽能界的 AMOLED」！ 受惠馬斯克SpaceX太空商機 太陽能股將是記憶體之後的大飆股？
近來記憶體缺貨及股價大漲熱潮持續，但股市新題材也不斷竄出，今天（4日）太陽能族群如聯合再生、茂迪、國碩、碩禾等都亮燈漲停，漲勢還延伸至太陽能鈣鈦礦題材，隨著未來在太空與低軌衛星市場應用快速發展，包括友達等相關個股也跟進漲停。
在國內電子業中，太陽能與面板一直是近幾年最低迷的產業，也是直接面對中國大陸產能過剩及低價競爭最受衝擊的產業。不過，電子業永遠都有新機會，不管是新技術、新市場的出現，例如鈣鈦礦技術及太空市場，也成為推動產業繼續成長的新動能。
以太陽能族群為例，過去幾年因美中科技戰與美對中課高關稅，曾有段時間受惠於內需市場的成長，但過去一年明顯表現不佳，整體安裝量也陷入谷底，去年新增安裝量僅約1.2G W，進度大為落後，也讓產業陷入谷底狀態。
不過，太陽能業者指出，近來已感受到市場逐漸回溫的跡象，加上政府對太陽能政策轉趨積極，估計今年內需市場可望較去年明顯成長，案場進度也有機會陸續開工。
至於太空商機更是來勢洶洶，Tesla及SpaceX等公司執行長馬斯克（Elon Musk），目前看好太陽能是太空AI供電關鍵 ，也引爆太陽能新的應用商機，台灣廠商積極鑽研的鈣鈦礦太陽能技術，也成為股市交投重點。
馬斯克是在 2026 年初的達沃斯（Davos）論壇及多場演講中，明確指出「太空 AI 數據中心」是解決地球電力瓶頸與散熱難題的最佳方案。
馬斯克認為，AI 運算有兩個大魔王，就是電力與散熱。在電力部分，太空沒有雲層遮擋，沒有晝夜交替，太陽能效率是地面的數倍。至於散熱部分，太空背景溫度極低，接近絕對零度，透過輻射散熱，太空 AI 數據中心可以省去地面上龐大的冷卻水與空調電費。
至於馬斯克看好的太空太陽能技術，主要聚焦於「高效率、可擴展、且能大規模部署」的物理特性。雖然馬斯克通常不公開點名單一公司或品牌，但從他的技術需求與 SpaceX 的計畫來看，他講的關鍵技術有三個大方向，其中之一就是列為首位的鈣鈦礦。
馬斯克強調，太空供電效率要比地面高出 5 倍以上，鈣鈦礦之所以成為關鍵技術，主要有三個原因，第一是鈣鈦礦材料極輕、可製成柔性薄膜，符合 SpaceX 對於「載荷重量」的極端要求。
其次，鈣鈦礦的理論效率可突破 30%-40%，這對於需要在狹小衛星空間內產生巨大電力來跑 AI 運算的任務至關重要。
第三點則是成本，鈣鈦礦的溶液塗佈製程，比傳統太空等級電池如砷化鎵便宜得多。
在國內傳統太陽能廠商中，目前布局太空商機最領先的應該是元晶公司。元晶不只在「實際出貨」與「衛星驗證」上走得很前面，更被視為「SpaceX 供應鏈」最直接的代表廠商，是馬斯克低軌衛星（Starlink） 計畫中，極少數能提供太陽能電池片（Cells）與模組產品的台廠。
元晶董事長廖國榮曾說過，太陽能產業即將進入「量子時代」，元晶的技術路徑是積極開發「鈣鈦礦疊加 TOPCon」的疊層技術（Tandem Cell），至於量產時間則預計在 2028 年。這種技術能打破傳統矽晶電池的物理極限，將轉換效率推升至 35% 以上，這對於追求「高功重比」的太空任務來說是夢幻技術與產品。
目前元晶已實際供應電池片用於低軌衛星，由於衛星發射後無法維修，對電池的耐受性、轉換效率要求極高，這也證明元晶的製程已達航太等級。預料馬斯克規劃的「太空 AI 資料中心」與「百萬顆衛星計畫」，每一顆衛星都需要強大的電力（約 100 千瓦），為未來元晶帶來龐大的潛在訂單想像空間。
除了元晶外，聯合再生公司可以算是佈局鈣鈦礦動作最積極、研發進度最快的一家。如今不只是投資，聯合再生更已將鈣鈦礦視為「次世代核心產品」，並已進入專利申請與試產準備階段。
例如在核心技術部分，聯合再生是選擇難度較高、商業潛力較大的「疊層電池」技術，與台大合作研發，效率已突破 26%。聯合再生董事長洪傳獻也曾表示，目標是在未來 3、4 年內將轉換效率推升至 30% 以上，遠超現有矽晶電池約29%的物理極限。
另外，聯合再生也瞄準「太空 AI」與低軌衛星商機，利用鈣鈦礦的輕量化優勢，也就是所謂的「高功重比」（ Power-to-Weight Ratio）。因為太空任務每增加 1 公斤重量，發射成本就會大幅飆升，聯合再生的鈣鈦礦技術能大幅減輕衛星電池陣列的重量。
其次則是太空 AI 電力的應用， 隨著低軌衛星開始搭載 AI 運算晶片，電力需求激增，高效率的鈣鈦礦疊層電池成為首選供電方案。
在量產進度與產品規劃上， 聯合再生已申請多項關於鈣鈦礦材料與結構的專利，並預計 2025 年底至 2026 年間開始交付首批試產模組，主要應用於對價格較不敏感、但對效能要求極高的特定案場。
整體來看，聯合再生試圖擺脫傳統矽晶太陽能的低價競爭，透過鈣鈦礦切入高毛利的特殊應用市場，例如太空、建築整合太陽能 BIPV等。
至於在鈣鈦礦材料部分，目前國碩是國內的領跑者，並與台灣鈣鈦礦科技公司 (TPSC)緊密合作形成上游材料與下游應用的垂直分工關係。國碩與 TPSC 的結合，靈魂人物是陳來助。
陳來助是國內面板及太陽能產業的知名人物，早期曾擔任友達總經理，後受聘於國碩擔任策略長及副董事長。他將在友達時的「大面積塗佈」經驗帶入國碩，後來陳來助創辦台灣鈣鈦礦科技公司並擔任董事長，國碩作為其重要的技術夥伴，雙方在戰略藍圖上可以說一拍即合。
國碩與台灣鈣鈦礦科技的合作，是由國碩負責材料與設備，提供鈣鈦礦電池所需的關鍵導電漿料、化學材料以及轉型後的AI 散熱技術。
至於台灣鈣鈦礦科技則是系統整合與生產商，負責電池整體的製程研發、大面積塗佈技術等，例如其著名的水星一號線。TPSC 將國碩提供的材料轉化為可發電的模組，雙方形成上下游垂直分工關係。
另外，陳來助也推動成立「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟」，國碩與台灣鈣鈦礦科技都是核心創始成員，共同目標是在台灣建立「鈣鈦礦一條龍」的在地供應鏈，讓台灣擺脫對國外設備與專利的依賴。
至於未來的太空商機，也是兩家公司共同目標，國碩透過轉投資與研發，卡位鈣鈦礦所需的關鍵導電漿料與基板技術。若鈣鈦礦未來要在太空大規模量產，國碩的薄膜製程相關技術將是關鍵推手。
台灣另一家太陽能老大哥茂迪，目前專攻高效率 N 型電池 (TOPCon)，轉型方向與太空對效率的需求也是相當契合。
茂迪是台灣最早全面轉向 N 型 TOPCon 技術的廠商之一。N 型電池比傳統 P 型電池更耐輻射、光衰減更低。
至於在太空商機部分，雖然茂迪目前主力仍在地面電站，但其開發的高效率模組已具備進入太空環境的基本體質。在高階應用市場如行動通訊、特殊載具中，茂迪正尋求與航太供應鏈對接的機會。
另外面板廠友達，雖然友達沒有直接以友達光電名義建設鈣鈦礦工廠，但是透過人才淵源、技術轉型以及產業聯盟來參與。
事實上，友達前總經理陳來助，就扮演與友達合作的靈魂角色，而且面板技術與鈣鈦礦有高度相似性，例如在薄膜製程、大面積生產、封裝技術等，這些都是讓友達切入生產鈣鈦礦電池有不小的優勢。
友達近年來積極轉型，成立了友達能源（AUO Energy），目標是提供全方位的綠能解決方案。雖然友達目前量產仍以矽晶太陽能為主，主要是與中美晶合作，但其研發部門一直密切關注疊層電池技術，即將「矽」與「鈣鈦礦」結合，以突破傳統太陽能的效率瓶頸。
至於友達在 BIPV（建築整合太陽能） 領域的佈局如光伏屋頂、玻璃帷幕等，也為未來鈣鈦礦「輕、薄、透光」的特性，提供了很好的應用場景。
推動鈣鈦礦產業最積極的陳來助說，台灣具備全球最強的鈣鈦礦產業化基因，可以分為三個重點，第一是因為鈣鈦礦的生產核心是「大面積塗佈」與「薄膜封裝」，這與台灣發展數十年的 LCD 面板、半導體後段製程幾乎一致。台灣已有成熟的設備供應鏈，不需從零開始。
其次，在BIPV 建築整合太陽能部分，台灣都會區高樓林立、屋頂面積有限。陳來助大力推動「創能窗」（如魯班二號系列），將玻璃帷幕轉化為發電來源，讓建築從用電者轉向供電者，這符合台灣 2050 淨零排放的需求。
最後一點，切入這個產業，可以避開紅色供應鏈的競爭。傳統矽晶太陽能已是中國廠商的天下，但鈣鈦礦有「材料科學 + 精密設備」的進入門檻，台灣可發揮客製化與高品質的優勢，切入航太、物聯網（IoT）等高單價應用。
另外，陳來助特別看好鈣鈦礦在極端環境下的表現，例如在太空 AI 供電部分，隨著低軌衛星增加，對於重量極輕、效率極高的電池需求大增。
陳來助認為，台灣應利用鈣鈦礦的高功重比優勢，搶佔馬斯克SpaceX等航太業者的訂單。在室內光能回收部分，鈣鈦礦在弱光例如辦公室燈光下的轉換效率遠優於矽晶，可用於驅動 AI 傳感器與穿戴裝置。
為了讓鈣鈦礦產業能夠儘快進入商業化，陳來助近年來也推動「水星一號」與「魯班二號」生產線。「水星一號」是台灣鈣鈦礦科技（TPSC）開發的試產線解決方案，這是目前全台首條大面積試產線，推進快速驗證材料配方並提升良率。
至於魯班二號，是以中國古代建築大師魯班命名，定位為 BIPV（建築整合太陽能） 產品，這是一扇「會發電的窗戶」，將鈣鈦礦電池與建築玻璃完美結合，讓高樓大廈的玻璃帷幕不再只是耗能，還有主動產生電力的創能作用。
當然，儘管商機與潛力巨大，但鈣鈦礦要進入太空仍有不少挑戰，主要需解決以下物理挑戰。第一是熱穩定性，太空環境存在劇烈的溫差（從 -150°C 到 120°C），需要確保材料不會在高溫下分解。
其次是封裝技術，雖然太空沒有氧氣和水汽，這是鈣鈦礦的兩大天敵，但仍需防止材料在真空環境下發生「昇華」或揮發。
陳來助也不諱言，台灣切入鈣鈦礦產業會面臨的難關，包括材料穩定性與壽命的問題，由於鈣鈦礦怕水、怕氧、怕熱，如何在各種氣候下維持 20 年以上的壽命，是商業化的最後一哩路。
另外在標準化與規模化部分，目前全球鈣鈦礦仍處於從實驗室走向量產的過渡期。陳來助強調，台灣需要早一點建立自己的產業標準，避免像過去太陽能產業那樣陷入規格戰。
最後則是人才與資金的整合，鈣鈦礦是跨領域技術，包括化學、物理、機械、電子等，需要跨產業的資源整合，這也是他發起「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟（TPRIA）」的主因。
對於產業競爭力體會很深的陳來助，也曾舉了一個經典的比喻，他將鈣鈦礦比喻為 「太陽能界的 AMOLED」。
他說，「早期 AMOLED 也被質疑壽命短、成本高，但因為它輕薄、顯色好，最終在手機市場完全取代了 LCD。鈣鈦礦也會走同樣的路，透過不斷的材料演進（如疊層技術），最終在特定領域（建築、太空、穿戴設備）展現其不可替代性。」
不管新技術或新市場，都是電子業尋找更上一層樓的新契機，如今太陽能產業也出現鈣鈦礦的新技術以及外太空的新市場，如何掌握住這個翻身的契機，將是未來太陽能公司能否從「慘業」中脫身，朝轉型升級之路大步邁進的絕佳機會。
