林官司進展 恐成初選超級變數

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台演講時忍不住爆哭。（本報資料照片）

民進黨立委林岱樺涉及詐領助理費遭起訴，但她堅持清白，執意參與高雄市長初選。台灣民意調查基金會董事長游盈隆認為，林岱樺顯然已為民進黨高雄市長初選投下超級變數。資深媒體人周玉蔻更示警，若民進黨不處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇，不過若投票前夕林的官司一審判決，她的威脅力將歸零。

正國會掌門人、外交部長林佳龍以及王義川、卓冠廷等人表態力挺林岱樺，引發熱議，原本打算出席前天林造勢晚會的王義川、黃秀芳及卓冠廷等人，紛紛取消行程，王甚至撂話「我怎麼可能挺貪汙的人」。

綠營基層坦言，若由林岱樺參選，恐讓大家難以支持，「難道要和柯文哲、高虹安道歉？」民進黨也沒資格對別人貪汙指指點點，國民黨更會攻擊民進黨「護貪」，恐讓多個重要執政縣市失守，若只因為林民調高變成唯一考量，當派系大於原則，那民進黨還剩下什麼？以前黨內最讓人尊敬的一句話「寧可選輸，也不要選錯人」，現在聽來諷刺，認為停權才是止血的最好方式。

游盈隆表示，林岱樺岡山造勢湧入3萬名支持者，堪稱政壇一大驚奇，林岱樺是許多人印象中已奄奄一息的政治人物，強勢出擊、聲淚俱下，將所有冤屈直接訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，顯然已為民進黨高雄市長初選投下超級變數。

周玉蔻指出，民進黨若不處理林停權問題，初選民調又不排藍，「民進黨將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東、台南危險，其他地方無法翻盤的悲慘結果」。不過，若投票前夕她的官司一審判決，威脅力將歸零。