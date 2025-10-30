林宜敬：AI勢不可擋 數位科技也能助力節能減碳

（中央社記者趙敏雅台北30日電）數發部長林宜敬今天表示，「誰控制人工智慧（AI），誰就能控制世界」，隨著AI運算與資料中心需求上升，其能源消耗也將增加，恐對環境造成衝擊。不過，他強調數位科技也能成為節能減碳的監管與決策工具。

中央社主辦「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，活動以「以人為本・智慧賦能」為主題，邀集產官學研代表齊聚，探討AI、5G與數據治理如何推動城市永續轉型，打造以人為核心的智慧治理藍圖。中央社社長胡婉玲、數發部長林宜敬、台南市副市長趙卿惠、光林智能總經理金海濤等人出席。

林宜敬以「從能耗到能效 AI時代的永續思維」為題發表專題演講。他表示，AI其實就是人造的大腦，類神經網路設計靈感源自大腦神經元和突觸的連結機制，模仿大腦學習方式，不斷強化特定路徑。

林宜敬表示，現在所稱的電腦（Computer），與人類大腦運作方式完全不同，AI才是名符其實「用電做出的腦」，如今ChatGPT、Gemini已協助人類解決問題，在科技迅速變革之下，AI將比人類更聰明。

林宜敬分享，他粗略估算各國AI用電量在能源使用量中的占比，美國約0.13%，歐盟及日本約是0.075%，中國約0.05%。

林宜敬表示，隨著AI模型規模持續擴大，其訓練與運作所需能耗也將同步上升。龐大的能源需求，恐對環境與永續發展造成衝擊，然而，他直言，「沒有人擋得住AI的發展」，目前各國皆積極投入AI應用。

對此，林宜敬表示，數位化本身就是節能減碳的重要關鍵，如以線上會議取代出差，可避免搭機或開車等移動過程的能源耗費。此外，產業界也透過提升電腦軟硬體的效率，進而達到節能減碳的目標，如使用更省電的伺服器。

林宜敬指出，數位科技也是節能減碳的監管與決策工具，如2025總統盃黑客松以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，鼓勵參賽團隊用AI解決環境議題。他也談及，以智慧養殖系統來說，透過5G通訊監看海上養殖場，減少交通碳排。

林宜敬強調，數位科技具有一體兩面特性，AI為人類帶來便利，卻也伴隨威脅。同時，AI消耗能源、衝擊環境，但數位化為節能減碳關鍵，數位科技也是節能減碳不可或缺的工具，數發部將持續努力，促進永續發展。（編輯：潘羿菁）1141030