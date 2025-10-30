林宜敬：AI高能耗成全球挑戰 籲善用科技邁向永續

AI爆發性發展成全球能源新挑戰，數發部長林宜敬指出，AI運算所需的電力正急速攀升，他呼籲正視AI高能耗的代價，同時善用數位科技作為減碳與監管工具，確保科技發展與永續價值並行。

中央社30日舉辦「2025智慧永續城市國際論壇」，數發部長林宜敬以「從能耗到能效AI時代的永續思維」為題發表演說。

AI在數位經濟時代扮演關鍵角色，資料中心隨之興起，但高能耗設施對電力的需求不斷攀升。林宜敬指出，儘管AI發展仍在起步階段，但未來電力需求驚人，預計全球能源在2030年約有5%至6%用於AI以及資料中心等設施。

林宜敬說，AI消耗大量能源，將帶來負面影響，最大的問題是加速全球暖化。他說：『(原音)我們要思考Energy is scarce, is this sustainable? 這是不是永續的？這是一個很大的問題。人類在演化史上這個實驗，我們很僥倖成功，但是人類整個世界把它當做是生物的話，用掉這麼多能源在人工智慧思考，這樣是不是永續的？最大的問題我們當然知道，能源會造成很多的問題，最明顯的就是全球暖化。』

面對能源挑戰，數位科技能扮演節能減碳的角色。林宜敬提出3項應對策略，首先是推動數位化，像是透過遠距會議、智慧管理等，達到節能減碳的效果；其次是提升軟硬體能效，以技術創新帶動節能；第三則是發展能源監管與決策工具，運用AI與物聯網協助政府與產業監測能耗、優化碳管理。

林宜敬也說，AI已成為各國角力戰場，「未來誰控制了AI，誰就可以控制世界」，他期盼以美國為首的民主國家聯盟能掌握AI話語權，確保AI在自由民主框架下發展。至於如何發展科技與永續價值並行，他認為這將是各國共同的課題。(編輯：許嘉芫)