林宜瑾伸腳紅線 戲弄綠委

民進黨立委林宜瑾提出修正《兩岸人民關係條例》草案的「法理台獨」最終告吹；而民進黨的立委諸公參與這場政治大戲，卻被林宜瑾的真戲假做給「自打嘴巴」。

民進黨企圖「法理台獨」再度引來國台辦公開譴責，已在兩岸與國際強權博弈的複雜背景發酵，若將此次《兩國條例》風波視為單一立委的政治操作，恐怕低估了背後更深層的結構問題。從政策安全面來看，草率的法理挑釁可能誤踩兩岸紅線，導致激化斬首操作；再從黨內政治觀察，提案反映的是賴政府在路線與節奏上進退失據；回到選舉現實層次，則是凸顯民進黨在大罷免挫敗後，試圖重新啟動「抗中保台」敘事，想要挽救九合一選情的焦慮困境。

民進黨的兩岸修法事件，在法理爭議外也充滿激進操作的戲劇張力，林宜瑾在提出草案時，喊出了定錨「兩國論」立法地位的政治口號，卻在短短時間撤案；這種激化兩岸敏感議題，面對壓力卻又低調撤案，已經構成挑釁現狀的冒進手段。

放眼國際，美國突襲鎖定委內瑞拉總統馬杜洛的斬首行動，至今成為全球討論焦點，國際強權可以直接介入他國主權政局，甚至貿然逮捕國家領袖還押解出境，這場國際法上具高度爭議的軍事行動，凸顯當今國際秩序的複雜與兩難。儘管台灣面臨的不是被外國軍隊突襲的結構困境，但若無視大陸地緣政治的競合比較，恐怕間接激化斬首操作。

林宜瑾此次提案最初得到超過20位綠營立委的一致連署，顯示民進黨內部仍在支持透過立法塑造兩國論的政治敘事。立委蔡易餘5年前就曾提出類似修改兩岸條例提案，最終也在輿論與憲政考量之下撤案。如今，林宜瑾版本不僅老調重彈，企圖闖關立法層級，但是面對早已存在的政治現實與憲政框架，導致這種前後矛盾的炒作行為，讓民進黨的兩岸論述雪上加霜，也讓2026選戰的抗中保台神主牌見光死。

民進黨此次《兩岸人民關係條例》的「短命提案」，表面看似單一立委的政治實驗，卻反映出賴政府在憲政結構、選舉壓力以及兩岸論述交織下的集體焦慮，從高舉「兩國論」的激情話術，到迅速撤案的噤若寒蟬，不只暴露路線搖擺，更對國際風險評估不足。當法理挑釁淪為短線操作，不僅無法轉化為穩定政策，也難累積實質政治誠信，反而弱化政府形象。若執政者習慣以虛招試探紅線，喜好沉溺於情緒動員而忽視政治現實，這場草草收場的修法鬧劇，恐將只是政治反噬的前奏而已。（作者為台灣國際戰略學會理事長）