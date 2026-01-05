林宜瑾修法搞台獨！ 蘇巧慧一句話急切割 網傻眼：果然選舉到了

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨受訪僅低調表示，台灣是主權獨立的國家、名為中華民國，引發網友熱議，狠酸民進黨「選舉到了就中華民國，選上了台灣國」。

林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案。（圖取自林宜瑾臉書）

蘇巧慧4日前往蘆洲展開市場掃街行程，先後參拜保和宮及湧蓮寺。她接受媒體聯訪時，被問到對林宜瑾提出修法是否意味正式確立台灣與大陸對等的國家關係的看法時，蘇巧慧僅強調，台灣本來就是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是無可爭辯的事實，未來也將在這樣的基礎上，持續捍衛國家與台灣。

蘇巧慧昨受訪僅低調表示，台灣是主權獨立的國家、名為中華民國。（圖取自蘇巧慧臉書）

對於蘇巧慧的回應，粉專「人一綠腦堪慮2.0」5日在臉書發文開酸，「欸，不是。你同事才放話，你就不挺校長是台灣國耶」！？許多網友也在其PO文下方留言表示「選舉到了就中華民國，選上了台灣國」、「民進黨人選舉前後的嘴臉永遠不一樣」、「要選舉了就變中華民國！沒有選舉就變成台灣國！老爸騙神明，女兒騙人民」。

另有網友表示，「不要再玩假球了！直接廢了陸委會」、「模糊立場，想騙選票嗎？是因為新北市的其餘人口比較多嗎」、「所以要提修憲修法了嗎，廢除兩岸人民關係條例以及陸委會併入外交部」。

