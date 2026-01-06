林宜瑾兩國條例傳撤案 媒體人曝光「立可帶塗銷」送案登記本

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，引發外界熱議，在昨（5）日，國民黨立委羅智強透露，林修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，但被林本人否認。對此，資深媒體人樊啓明也曝光一張立院送案登記本畫面，當中可看到立可帶塗銷痕跡。

針對林宜瑾否認撤案，國民黨立委徐巧芯在臉書發文質疑，林的助理5日上午是否有帶立可白到議事處，把送案紀錄塗掉？羅智強也質問，林宜瑾辦公室上周五是否有在送案登記簿上登記？在5日上午用立可帶塗掉？他並稱歡迎林宜瑾提告，讓法院調閱立法院送案登記簿，查看看有沒有立可白擦掉一事。

樊啓明今天在臉書發文表示，若林宜瑾的助理用立可白塗銷「送案紀錄」，這已涉嫌違法，根據《刑法》第211條規定，偽造或變造公文書，如果足以對公眾或他人造成損害，將處以1年以上7年以下有期徒刑。他並指出，如果立法院議事處收發職員知情，也涉及「妨害職務上掌管之文書物品罪」，《刑法》第138條規定，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。

不久之後，樊啓明再度發文，曝光一張《TVBS新聞》取得、立院送案登記本畫面，當中可看到立可帶塗銷痕跡，有網友對此留言詢問「有刑責嗎」，樊則回應，初步說法，這是內部的收案紀錄簿，不算是公文。

