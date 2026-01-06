林宜瑾兩岸條例修法 邱毅指原因「解放軍演習後傳賴清德想修法報復」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨立委林宜瑾領銜與超過20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」、兩岸「地區」等字眼，引起爭議後又傳出將撤案不提。前國民黨立委邱毅指，在解放軍近日圍台軍演後，政壇傳出賴清德想要修法報復；他並分析出撤案的「三種原因」。

民進黨立委林宜瑾。（圖／林宜瑾臉書）

邱毅表示，重點在林宜瑾的角色，是賴清德嫡系子弟兵，賴清德參加競選活動時，常由她擔任主持人。所以林宜瑾提案被認定是賴清德授意，才會有20多名立委捧場。

邱毅指出，稍早賴清德在台獨主持人專訪時，也表示解放軍實力不夠，不敢武統。解放軍圍島軍演後，政壇傳出賴清德想要修法報復。因此他認為，林宜瑾的動作絕對與賴清德有關。

邱毅諷刺，台獨硬了不到兩天就軟了，林宜瑾向立法院議事處偷偷撤案，弄的畫虎不成反類犬，淪為大笑柄，看來賴清德的民調又要掉了。至於林宜瑾為什麼匆匆撤案，邱毅歸納有三種可能。

邱毅說，一是委國總統馬杜羅被美軍綁架，賴清德怕了。這一修法就是法理台獨，就逼得大陸非動手不可，而台軍根本不是對手。二是美國出手阻止。川普不想賴清德成為麻煩製造者，製造出台海衝突，一個高市早苗已令他心煩，賴清德此舉更是玩火了。三是民進黨內部反對聲浪大，兩岸軍力差距懸殊，一旦引發台灣戰爭，後果不堪收拾。

