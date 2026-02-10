林宜瑾前助理當人頭 偽證罪獲緩刑 網炸鍋：有黨證好安心

林宜瑾日前原提案將《兩岸關係條例》修成「兩國條例」，後急打退堂鼓，還發生立可帶塗改插曲。（示意圖／資料照）

綠委林宜瑾涉詐領公費助理費1412萬餘元案持續審理中，另衍生案外案，台南地方法院今(9日)宣判前助理黃姓男子涉犯偽證罪部分，南院認定黃男在檢方偵辦期間具結作出不實證述，足以影響案件偵查正確性，依偽證罪判處有期徒刑6月，宣告緩刑2年，仍可上訴。

根據《ETtoday新聞雲》報導提到，南院判決指出，黃姓男子自2010年12月25日起，名義上擔任林宜瑾擔任台南市議員期間的公費助理，但實際上於2011年3月即離職，轉往其他公司擔任「做二休二」的作業員，之後未再受聘從事議員助理工作，也未實際領取助理薪資。

檢方查出，林宜瑾未依規定向市議會申報黃男離職異動，並在黃男不知情下，持續申報助理補助費，共46萬5524元匯入其銀行帳戶。法院指出，檢方於2024年8月21日偵辦林宜瑾涉貪案時，黃姓男子基於偽證犯意，為掩飾其伯母、即服務處黃姓主任的行為，以證人身分具結向檢察官證稱，自己自2010年12月25日至2012年4月30日間，確實持續擔任林宜瑾助理，有實際工作，每月領取3萬元薪資。

法院認定，上述證述明顯與事實不符，且屬於是否存在人頭助理、是否實際支領薪資的關鍵事項，足以影響偵查方向與判斷，已妨害國家司法權的正當行使。不過，合議庭也考量，黃男於偵查中即自白犯行，審理時亦坦承不諱，且無前科、素行良好，所為虛偽證述尚未實際影響司法權的正確行使，依法依刑法第172條減輕其刑，判處有期徒刑6月，並宣告緩刑2年，以勵其自新。

PTT網友質疑「被立可白滅國」、「這才是真的詐領」、「笑死，做偽證還能緩刑」、「高虹安可沒有用人頭助理」、「這才叫貪污吧」、「那個446元的要關，1412萬是無心之過？」、「緩刑？這樣大家都做偽證不就好了」、「果然有黨證好安心」、「緩刑就是沒事啊，連前科都不會有」。

