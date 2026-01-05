林宜瑾否認撤案兩國條例 羅智強：是否用立可帶塗銷送案紀錄？

民進黨立委林宜瑾日前表示將提案把《兩岸人民關係條例》修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除條文中「國家統一前」字樣，引發議論，現在該案已消，不過林宜瑾否認有撤案紀錄。國民黨立委羅智強5日質疑，現在關鍵在於立法院送案登記簿是否曾被塗銷，林宜瑾應該對外說明是否有使用立可帶塗銷過訟案紀錄。

羅智強指出，林宜瑾辦公室上週五是否曾在送案登記簿完成登記，並於今日上午以立可帶塗掉相關紀錄，是外界關注的重點；若確實以立可帶塗銷送案內容，是否構成撤案？相信社會自有公評。

羅智強表示，若林宜瑾否認有以立可帶塗銷送案紀錄，他願意承擔言論責任，並歡迎林宜瑾提告，交由法院調閱立法院送案登記簿查明真相。

羅智強表示，他今日已親赴議事處確認，即使送案登記簿上的紀錄遭立可帶塗掉，仍可辨識出「人民」、「關係條例」、「草案」等字樣，並直言沒有必要在此事上說謊。羅智強強調，若要證明未撤案，方式非常簡單，就是重新將案子正式送出，並反問林宜瑾何時會「再」送案。

