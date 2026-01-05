林宜瑾否認撤案挨轟說謊 羅智強問：何時「再」送案？

民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修正草案引發爭議,事後宣稱沒有撤案。國民黨立委羅智強5日在臉書發文痛批林宜瑾說謊,直指她的辦公室上週五在送案登記簿上登記後,今天上午用立可帶塗掉,質問「用立可帶塗掉算不算撤案?」

羅智強表示,他今天直接到議事處確認,即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉,仍看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字跡。他強調這不是空口說白話,而是親自查證的結果。

羅智強在貼文中直接嗆聲林宜瑾:「如果林宜瑾否認有用立可帶塗掉送的案子,我願意負擔言論責任,歡迎林宜瑾來告。」他表示願讓法院調閱立法院的送案登記簿,查證是否有立可白擦掉的事實,並反問林宜瑾「妳敢告嗎?」

羅智強批評,實在沒必要連這麼小的事情都要說謊,要證明自己沒有撤案很簡單,「那就把案子送出來啊!」他最後反問林宜瑾:「你什麼時候『再』送案啊?」特別強調「再」字,暗諷林宜瑾確實已經撤案。

