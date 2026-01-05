林宜瑾喊「沒撤案」 民眾黨團爆：上午就「拿回去」還很多錯字

民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修法，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但今（5）日卻突然傳撤案消息，林宜瑾則說，沒有成案何來撤案？但民眾黨立院黨團表示，經詢問議事處，得到的回應是林宜瑾辦公室上午就將案子「拿回去」，且裡面還有很多錯字。

林宜瑾。（圖／中天新聞）

林宜瑾今天在臉書發文表示，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，跟大家報告法案最新進度：

1. 仍有同仁欲連署。

2. 此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。

廣告 廣告

3. 議事處對我的提案做出許多修正建議。

林宜瑾稱「沒有成案何來撤案」。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

對此，民眾黨立院黨團表示，立法院每周二要送入程序委員會的案子，都會在前一天，也就是周一中午前，送入程序委員會，但本黨團下午詢問議事處，想進一步了解林宜瑾委員的進步法案時，議事人員卻表示，早在上午委員辦公室就將案子「拿回去」，裡面還有很多錯字，「是啦！林委員的案子根本來不及成案，幹嘛要撤案呢？勿造謠，好嗎！」

延伸閱讀

賣馬桶的可以買炸藥？陳金德：採購機關可限定實績

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練

國軍長效水一瓶120元比日本貴3倍多 游淑慧秀照：這才是行情