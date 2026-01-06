林宜瑾喊「沒撤案」被抓包！ 送案紀錄本立可帶塗銷畫面曝光

民進黨立委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，引發外界議論，5日傳出已經撤案，但她強調，「還沒成案何來撤案」。對此，國民黨立委徐巧芯質問，「林宜瑾的助理是不是帶著立可白到議事處把送案紀錄塗掉了」。根據議事處送案紀錄本，的確出現一行遭立可帶塗抹的痕跡。

民進黨立委林宜瑾。（資料圖／中天新聞）

林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，擬改名稱為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前、地區」等字眼，並獲得20餘名綠委的簽名支持，引發外界熱議。

據傳該案已經撤銷，林宜瑾為保臉面，仍在臉書貼文表示，「沒有成案何來撤案」，並指出仍有同仁欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案做出許多修正建議。林宜瑾的貼文遭到網友灌爆，緊急關閉留言。

對此，徐巧芯分享林宜瑾貼文並指出「為什麼不給留言」，她嘲諷，「我就問，今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」

議事處收案紀錄本有一欄位遭到立可帶塗銷。（圖／讀者提供）

立法院議事處送案流程，助理代立委前往送案後，會在議事處的收文本中填寫記錄，上面會記載「送案委員」、「議案名稱」、「送案日期」、「助理名稱」等基本資訊。從流出的照片看出，議事處收文本中，有一欄位遭到立可帶塗銷。據了解，過往取消送案只需劃掉該欄位，鮮少有像這樣用立可帶塗銷的情況。

