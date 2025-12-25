林宜瑾嗆白蹭「青年基本法」！黃國昌嗆「騙選民」又喊：公開辯論

記者楊士誼／台北報導

林宜瑾反嗆民眾黨蹭「青年基本法」，黃國昌稱，歡迎林宜瑾公開辯論，更歡迎總統賴清德說清楚講明白。（圖／民眾黨提供）

民眾黨指控民進黨拖延《青年基本法》，還稱教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書。林宜瑾打臉，當天就收了陳情書，且當時民眾黨在便條紙16個字就錯4個字，連她名字都寫錯。民眾黨主席黃國昌今（25）日痛罵，法案八月送出委員會，直到本月才召集協商，甚至是民眾黨拜託韓國瑜召開協商，不料卻遭民進黨抗議。黃國昌稱，歡迎林宜瑾公開辯論，更歡迎總統賴清德說清楚講明白。

民眾黨聲稱，《青年基本法》延宕至今，是手握權力的民進黨刻意拖延，當《青年基本法》送出教文委員會後，民進黨召委林宜瑾，竟然長達「四個多月」，還拒收青年團體的陳情書。林宜瑾則拿出陳情書打臉，而便條紙上短短16個字，民眾黨可以連他們溝通對象的名字也寫錯。

林宜瑾指出，《青年基本法》是跨黨派都有共識的法案，除了在她召委任內完成委員會審查，辦公室也費盡心血和教育部來回溝通，同時也與各青年團體持續探討修法方向。時間點更往前推，無分藍綠，許多委員早在這一屆上任之初，就提出了《青年基本法》相關草案版本。也正是在藍綠諸位委員的努力下，才催生了院版《青年基本法》共同參與法案審查。「可惡的是，當大家在下苦功的時候民眾黨根本在放空」，林宜瑾痛批，直到院版草案被提出，民眾黨嗅到排審可能性，「今年6月才回過神來提案猛蹭，噁心！真的讓人快吐了！」

黃國昌上午出席「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會受訪時痛罵，要林宜瑾別迴避問題。黃國昌稱，《青年基本法》八月初送出委員會，12月18日才召集協商，自己也多次呼籲林宜瑾召集協商。而民進黨開記者會，說《青年基本法》很重要，那為何不召集協商？

黃國昌稱，民眾黨等不下去，拜託韓國瑜召集協商，民進黨還抗議說「應該由我們召集協商」，「你該做的事情不做，一個人卡住法案，我們才拜託韓國瑜，最後的決議是請林宜瑾趕快協商，這都是客觀事實，現在想要模糊問題門都沒有」。黃國昌直言，歡迎林宜瑾公開辯論，「這種客觀事實都要騙，騙台南選民不夠還要騙全台灣？」他也痛罵，民進黨為了掩飾自己的怠惰，什麼謊都說得出來。他更表示，歡迎民進黨，最好賴清德本人說清楚講明白，「想用綠媒優勢洗地，我送你賴清德四個字『門都沒有』」。

